#MYAadhaaronline Contest: यूनीक आईडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) #MYAadhaaronline नाम से प्रतियोगिता लाया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 30 हजार रुपए तक का कैश प्राइज जीत सकता है। दरअसल, इस कॉन्टेस्ट के तहत प्रतिभागियों को दी गई आधार ऑनलाइन सेवाओं की 15 श्रेणियों में से किसी एक पर टूटोरियल वीडियो बनाना होगा, जिसमें सबसे रचनात्मक और अच्छे तरीके से चीजों को समझाने वाली वीडियो क्लिप को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हालांकि, यूआईडीएआई ने इस प्रतियोगिता के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी हैं।

18 जून 2019 से आठ जुलाई 2019 (कुल 21 दिन) के बीच चलने वाली यह प्रतियोगिता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और इसमें हिस्सा लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिसके पास आधार नहीं होगा, तो वह इसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा। जानकारी के मुताबिक, यूआईडीएआई की ओर से कुल 48 कैश प्राइज दिए जाएंगे।

#ContestAlert #MyAadhaarOnline Read the detailed Terms and Conditions to see the participation guidelines: https://t.co/uu2je7d11T Aadhaar online services available on our website https://t.co/oHSQ5QXq1x More info on each service here: https://t.co/TfI9A53Keh pic.twitter.com/7oK0L3EAZi

— Aadhaar (@UIDAI) June 19, 2019