Abhijeet Dipke Mother Reaction: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत की सच्ची कोशिशों को आखिरकार बड़ी कामयाबी मिली है।

मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके की मां की आंखों में आंसू आ गए। अनीता दीपके ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कभी-कभी मुझे डर भी लगता था क्योंकि उसे पीटा गया था। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि उसके साथ क्या होगा। उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सो नहीं पाई।”

मैं कुछ खा भी नहीं पाई- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके की मां ने आगे कहा, “मैं सुबह तीन-चार बजे तक जागती रही। मैं कुछ खा भी नहीं पाई। हम दोनों की भूख खत्म हो गई थी और नींद भी नहीं आ रही थी। 7 जून से घर में किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। वह अभी बहुत छोटा है, फिर भी उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिखाया है। मुझे उस पर बहुत गर्व है।”

#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Anita Dipke, mother of Cockroach Janta Party's Founding President Abhijeet Dipke, says, "I am very happy…I feel very proud…I was scared at times because he was beaten. I kept worrying about what might happen to him… They… https://t.co/1f64Ic1Edl pic.twitter.com/aJqG8l3Kdh — ANI (@ANI) July 25, 2026

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ ही मिनट बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी अन्य दो मांगें पूरी नहीं हो जातीं। जंतर-मंतर पर भीड़ को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि प्रधान के इस्तीफे ने साबित कर दिया कि जो लोग डरने से इनकार करते हैं वे जीत सकते हैं।

दीपके की एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

दीपके ने आगे कहा कि जब तक सरकार पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं देती और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित बर्बरता के लिए कार्रवाई नहीं करती, तब तक वह पद नहीं छोड़ेंगे।

दीपके ने कहा, “डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह लोकतंत्र है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे।” उन्होंने आगे कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें यह मिलना ही चाहिए। उन सभी परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए और दूसरा, 20 तारीख को जिन पुलिसकर्मियों ने यह हरकत की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखें, कॉकरोचों से पंगा नहीं लेना चाहिए।”

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार दोपहर कॉकरोच जनता पार्टी की मांग के मद्देनजर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने बयान जारी कर सीजेपी और Gen Z को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…