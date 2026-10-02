Akash Anand News: मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के अंदर चल रही खींचतान के बीच एक बार फिर से अपनी व्यक्त की है। जिसमें उन्होंने अपनी बुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने दूसरी पार्टी में जाने की अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया है।

आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “परम आदरणीय बहन जी, आप मेरी राजनैतिक गुरु हैं, मेरी प्रेरणा हैं और मेरी बुआ मां भी हैं। राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा, वो आप से ही सीखा, जो कुछ किया, आपके मार्गदर्शन में किया। इसलिए आज अपनी बात सीधे आपके सामने और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूं।”

मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहा- आकाश आनंद

मायावती के भतीजे ने आगे पोस्ट में लिखा, “पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में मेरे बारे में कई तरह की खबरें और अफवाहें चल रही हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहा। न आज, न कभी। बीएसपी मेरे लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं, मेरा परिवार है।”

परम आदरणीय बहन जी,



आप मेरी राजनैतिक गुरु हैं, मेरी प्रेरणा हैं, और मेरी बुआ माँ भी हैं।



राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा, वो आप से ही सीखा, जो कुछ किया, आपके मार्गदर्शन में किया। इसलिए आज अपनी बात सीधे आपके सामने और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूँ।



पिछले कुछ दिनों से… — Akash Anand (@AnandAkash_BSP) October 2, 2026

आकाश आनंद ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकालने के मायावती के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा, “श्री अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकालने और उनके संन्यास का आपका फैसला पूरी तरह उचित है और मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मिशन उनसे बड़ा है। व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर पार्टी और आंदोलन का हित रखना मेरी जिम्मेदारी है।”

मैं आपसे क्षमा चाहता हूं- आकाश आनंद

आकाश आनंद ने आगे कहा, “उस समय मैंने खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया था, इसलिए आपके उस पोस्ट को रिपोस्ट नहीं कर पाया। मेरी उस चुप्पी को गलत समझा गया और अफवाहों को जगह मिली। अगर इससे आपको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं सिर्फ आपके नेतृत्व में फिर से पार्टी और मिशन की सेवा का अवसर चाहता हूं। विश्वास शब्दों से नहीं, काम से बनता है और मैं उसे अपने आचरण और अपनी मेहनत से साबित करूंगा। बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर साहेब का रास्ता, और आपका नेतृत्व। यही मेरी राजनीति है।”

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बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनके भाई को ईशान आनंद सियासत में प्रोत्साहन भी दिया है। हालांकि, मायावती ने कहा था कि अगर आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ राजनीतिक से संन्यास लेंगे तो आकाश को पार्टी में वापस ले लिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…