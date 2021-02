ताजिकिस्तान में आए भूकंप की वजह से जब उत्तर भारत की धरती में कंपन हुआ, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी Chicago यूनिवर्सिटी के छात्रों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। बातचीत के दौरान ही राहुल ने कहा, मेरा कमरा हिल रहा है। हालांकि, उसके बाद भी राहुल शांति से छात्रों से गुफ्तगू करते रहते हैं। भूकंप पर उनके रिएक्शन का यह वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है।

दरअसल, शुक्रवार की रात Chicago यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ राहुल की वर्चुअल मीटिंग थी। वह Zoom पर उनसे कनेक्ट थे। इतिहासकार दीपेश चक्रवर्ती भी इस दौरान राहुल से संवाद कर रहे थे। उसी दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए। राहुल एक छात्रा के सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी वह कुछ सेकेंड के लिए रुकते हैं। वीडियो में वह धीमे से कहते सुने जाते हैं कि उनका कमरा हिल रहा है। धरती में हो रहे कंपन को राहुल गांधी ज्यादा तवज्जो नहीं देते और फिर से छात्रा के साथ पहले की तरह से संवाद करने लग जाते हैं। वह बखूबी उसके सवाल का जवाब देते हैं।

#earthquake @RahulGandhi in between in a live interview when earthquake happened.#earthquake pic.twitter.com/GRp9sxHoMY

