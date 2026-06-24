पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ऊबर नहीं रही है। उसके एक के बाद एक पुराने वफादार नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी अब सिर्फ पार्टी में टूट को लेकर मीडिया की सुर्खियों में है, बल्कि उसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बड़ा बयान दिया है।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की है और उन्हें अपना पुराना सहयोगी बताया।

एक सवाल के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं अब भी बहुत इमोशनल पॉलिटीशियन हूं। मैं पार्टी को परिवार मानती हूं, आज भी मानती हूं। जैसे आज भी शुभेंदु के साथ मेरे पर्सनल संबंध अच्छे हैं। शुभेंदु मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम जब एक साथ पार्टी में थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।

एक घटना को याद करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, “मैंने जब पहले करीमपुर से चुनाव लड़ा, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा था, तब मेरी पहली रैली में शुभेंदु आए। जब एक बार 2014 में मुझे कहीं लोकसभा से टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला। मैं पूरी रात रोई। शुभेंदु ने मुझे बोला कि न बहन, हम हैं तेरे साथ। तो ये इमोशनल कनेक्शन रहते हैं। “

महुआ ने आगे कहा कि यह अलग बात है कि शुभेंदु बीजेपी में चले गए और अब बात नहीं होती है, लेकिन इमोशनल या निजी संबंध तो कोई भूल नहीं सकता।

सयोनी घोष को लेकर महुआ ने क्या कहा?

वहीं, सयोनी घोष को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं सचमुच में मानती थी कि वह युवा ऊर्जा है और मुझे लगता था कि वह विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छी हैं। मोइत्रा ने कहा कि बाकी जो हैं सब जगह इधर-उधर गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय तो पार्टी छोड़े हैं, इन सबके लिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन हां मुझे बहुत अचरज हुआ कि जिसको (सायोनी घोष को) पार्टी ने ने इतने कम समय में इतना कुछ दिया है- एमएलए बनाया, नेशनल यूथ प्रेसीडेंट बनाया और ममता बनर्जी की अपनी सीट जादवपुर दी। इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ, पर ठीक है।