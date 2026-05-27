पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की नई शुरू की गई ‘पहचानो, हटाओ और वापस भेजो’ नीति के बीच स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े-बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं। जो भय और डर के साए में बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं। क्योंकि शुभेंदु सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है।

अपने पति मुशर्रफ बिस्वास और चार बच्चों के साथ खड़ी 39 वर्षीय खुकुमोनी बीबी कहती हैं कि डर ही उन्हें बांग्लादेश जाने की कोशिश करने पर मजबूर कर रहा है- पुलिस का डर, डिटेंशन सेंटर का डर और घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का डर।

वह लगभग 300 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ में शामिल हैं, जो अपने छोटे-छोटे बैगों में सामान बांधकर धूप में एक छोटे मैदान में बैठे हैं। यह जगह हाकिमपुर में बीएसएफ चेक पोस्ट के पास है। यह कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर और बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल नजदीक स्थित है।

लोग रविवार से यहां पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिली कि हाकिमपुर सीमा चौकी से बांग्लादेश जाना संभव है। वे दिन-रात, यहां तक कि तड़के सुबह भी पहुंच रहे हैं। पास में एक चाय की दुकान की टिन की छत के नीचे पुलिस अधिकारी लोगों का ब्योरा लिख रहे हैं, जिसमें उनके नाम और बांग्लादेश के पते शामिल हैं, जो वे बता रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो उन्हें बांग्लादेशी नागरिक प्रमाणित करते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान समाप्त होने, राज्य चुनावों में भाजपा की जीत और शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा अपनी “पहचान करो, हटाओ और निर्वासित करो” नीति के तहत डिटेंशन कैंप शुरू करने के बाद, हाकिमपुर में जमा लोगों का कहना है कि अब यहां रहना जोखिम उठाने जैसा है। उनका कहना है कि वे “अवैध रूप से” बंगाल आए थे और अब वापस लौटना चाहते हैं।

मंगलवार को सीमा की ओर जा रहे लोगों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। इस बीच, मालदा और मुर्शिदाबाद में खोले गए दो हिरासत केंद्रों में लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है।

39 साल की खुकुमोनी कहती हैं कि वह बांग्लादेश के सतखिरा जिले की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले पांच सालों से कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में रह रही थीं। वह कहती हैं कि मेरे पति कूड़ा बीनने का काम करते थे और मैं घरेलू सहायिका हूं। कुछ दिन पहले हमारे मकान मालिक ने हमें घर खाली करने को कहा। फिर हमें पता चला कि नजरबंदी शिविर बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमने सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश लौटने का फैसला किया… मेरे चारों बच्चे यहां के स्कूलों में पढ़ते थे। अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी।

केरल में मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले चार लोग बांग्लादेश जा रहे हैं। 30 वर्षीय फहीम मालिदा का कहना है कि वे आठ महीने पहले सीमा पार कर चुके हैं। वह कहती हैं कि बांग्लादेश में एक दलाल ने सब कुछ व्यवस्थित किया था। कुस्तिया से हम दोपहर करीब 12 बजे एक सूखी नदी पार करके जलंगी इलाके के मुर्शिदाबाद में दाखिल हुए। हमें बताया गया था कि उस समय बीएसएफ की गार्ड बदलने की रस्म होती है। दलाल ने हर व्यक्ति से 7,000 रुपये लिए।

मालिदा बताती हैं कि वे लगभग तुरंत ही बस से केरल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने राजमिस्त्री का काम किया और उन्हें एक दिन के काम के लिए 1,000 रुपये मिलते थे, आमतौर पर वे सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करते थे। जिस इमारत में हम काम करते थे, उसके मालिक ने एक बार के खाने का इंतजाम किया था।

उन लोगों का कहना है कि वह पैसा उनके लिए बहुत मायने रखता था। शाहजहां खान कहते हैं कि बांग्लादेश में हमें एक दिन के काम के लिए 500 टका (लगभग 390 रुपये) मिलते थे और हम हफ्ते में एक या दो बार काम करते थे।

30 वर्षीय मोतलेब हुसैन, जो उन दोनों के साथ सीमा पार करके आए थे, बताते हैं कि चुनाव के दौरान (केरल में बंगाल के साथ चुनाव हुए थे) उन्हें पहली बार सवालों का सामना करना पड़ा। वह कहते हैं कि मकान मालिक हमें रहने देने के लिए आधार कार्ड मांग रहे थे। हमारे पास आधार कार्ड नहीं थे। इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। एक भारतीय दलाल हमें केरल से संतरागाछी स्टेशन तक ट्रेन से ले आया, फिर इस चेक-पोस्ट तक, और फिर अचानक चला गया। हमने उसे प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये दिए थे।

हुसैन आगे कहते हैं कि अगर हम बांग्लादेश में प्रवेश करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि क्या होगा और हम घर कैसे लौटेंगे।

40 वर्षीय मुहम्मद सादेक का कहना है कि वह अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ बांग्लादेश जा रहे हैं। सादेक बताते हैं कि वे 15 साल पहले कोलकाता के उल्टाडांगा में एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। वह आगे कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी कूड़ा बीनने का काम करते थे। लेकिन तीन दिन पहले पुलिस और अन्य लोगों ने हमारी झोपड़ियों को तोड़ दिया। तभी हमने वहां से जाने का फैसला किया।

उन्हें बताया गया था कि वे इस सीमा चौकी से सीमा पार कर सकते हैं। सादेक कहते हैं कि एसआईआर अभियान के दौरान, हमारे कुछ पड़ोसियों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था… हमने सुना है कि पुलिस हमारा पीछा करेगी और हमें हिरासत केंद्रों में डाल देगी। हम अपने बच्चों के साथ इस उत्पीड़न से नहीं गुजरना चाहते। हम डरे हुए हैं।

45 वर्षीय अलेया बीबी और उनके पति 50 वर्षीय अब्दुल हसन का कहना है कि न्यू टाउन पिछले 15 वर्षों से उनके और उनके दो बच्चों का घर रहा है। अलेया कहती हैं कि मेरे पति वैन रिक्शा चलाते थे और मैं घरेलू सहायिका का काम करती थी। एसआईआर के दौरान भी हम यहां से नहीं गए, हालांकि हमारे पास वोटर कार्ड या आधार कार्ड नहीं है… लेकिन अब नई सरकार आ गई है और मैंने सुना है कि वे हमें नजरबंदी केंद्रों में डाल देंगे। हमारे मकान मालिक ने भी कहा है कि हम यहां नहीं रह सकते… यहां बसने के बाद बच्चों के साथ वापस जाना आसान नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

चेकपोस्ट के पास चाय की दुकान के मालिक बरुन दास का कहना है कि एसआईआर के दौरान, हमने इस इलाके से बांग्लादेशियों को लौटते देखा था। रविवार से लोग फिर से अपना सामान लेकर आने लगे हैं।

सड़क पर बैरिकेड लगाकर तैनात बीएसएफ जवान गुजरने वाले वाहनों, ई-रिक्शा, कारों और मोटरसाइकिलों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी निगरानी रख रहा है। पहले, वैध कागजात और पासपोर्ट वाले बहुत कम लोग इस चौकी से बांग्लादेश में प्रवेश करते थे। लेकिन पिछले साल नवंबर में एसआईआर के दौरान यह स्थिति पहली बार बदली, जब सैकड़ों लोगों ने सीमा पार की।

नाम न छापने की शर्त पर बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि सभी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है और अगर किसी के भी अपराध या आतंकी संगठन से जुड़े होने का संदेह होता है, तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अर्धसैनिक बल ने अब तक सीमा पार कर चुके लोगों की संख्या के बारे में चुप्पी साध रखी है।

एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि हम उचित दस्तावेज तैयार करने, बायोमेट्रिक जांच करने और अन्य जांच के बाद लोगों को जाने की अनुमति दे रहे हैं। उनके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन वे बांग्लादेश में अपने निवास के दस्तावेज दिखा रहे हैं।

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पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार की ‘पहचानो, हटाओ और वापस भेजो’ की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसका असर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना और मालदा से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में डर है। पढ़ें पूरी खबर।