नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की एक बीपीयू यूनिट विवादों में है। धर्म परिवर्तन से लेकर शारीरिक शोषण तक के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

अब एक आरोपी की पत्नी ने इंडियन एक्सप्रेस से नाम न बताने की शर्त पर खुलकर बात की है। वह कहती हैं, “दानिश शेख और एक महिला के बीच रिश्ता था, लेकिन उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें इसमें घसीट लिया गया है।”

नासिक पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। मुख्य आरोपी दानिश पर रेप का आरोप लगाया गया है।

सोमवार को कंपनी के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने विस्तृत जांच का आश्वासन दिया। कंपनी ने फिलहाल 7 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आरोपी की पत्नी ने कहा, “ऑफिस में सभी को पता था कि दानिश और उस महिला के बीच अवैध संबंध था। मेरे पति ने बताया था कि वह महिला घंटों दानिश का इंतजार करती थी। वह उसे पसंद करने लगी थी और उसके लिए व्रत तक रखती थी। वह खास तरीके से तैयार होकर आती थी। इस वजह से उसके माता-पिता भी परेशान थे।”

महिला के मुताबिक फरवरी की एक घटना के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। “उस दिन दानिश और उस महिला के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की के माता-पिता ने उसे पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा। उसी समय से मेरे पति और अन्य लोग इस मामले में फंस गए, जबकि उनका इससे कोई संबंध नहीं था।”

आरोपी के एक अंकल ने फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा, “मेरे भतीजे ने बताया था कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी फंस गया है। मेरे भतीजे ने कहा था कि उसका उस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने उसे तब पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए कहा था।

आरोपी की पत्नी ने आगे बताया कि मार्च के आखिरी हफ्ते में उनके पति छुट्टी पर थे, जब पुलिस दानिश के मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने कहा, “मेरे पति दानिश को जानते तक नहीं थे। 1 अप्रैल को पुलिस ने उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए बुलाया, क्योंकि वह कंपनी में वरिष्ठ पद पर थे।”

महिला के अनुसार, “उस दिन हमारे घर में एक कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी वह शाम करीब 6:30 बजे ऑफिस गए। एक घंटे बाद मैंने फोन किया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें और कुछ साथियों को मुंबई नाका पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। फिर रात 11:30 बजे बताया गया कि उनके पति और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

महिला ने बताया कि वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचीं और यह जानने की कोशिश की कि उनके पति को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। “रात करीब ढाई बजे पुलिस ने बताया कि कुछ अन्य महिलाओं ने भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है।”

उन्होंने कहा, “जिन महिलाओं ने शिकायत की है, उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे?” धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों पर उन्होंने कहा, “मेरे पति टिफिन में सिर्फ शाकाहारी खाना ले जाते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके कुछ साथियों को नॉनवेज खाने से दिक्कत होती है। ऐसा व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को कैसे आहत कर सकता है?”

जानकारी के मुताबिक, 26 मार्च को सबसे पहले 34 वर्षीय दानिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें रेप के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद जांच के दौरान अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ और कुल 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए।

पुलिस के अनुसार, दानिश के खिलाफ रेप का मामला इसलिए दर्ज किया गया, क्योंकि उसने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। साथ ही उस पर महिला पर एक विशेष धर्म अपनाने का दबाव बनाने का भी आरोप है।

इस मामले में ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी भी पुलिस कस्टडी में हैं। आरोपी की पत्नी के अनुसार, “अश्विनी निष्पक्ष थीं और उन्होंने दानिश की गिरफ्तारी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।”

पुलिस का कहना है कि अश्विनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने पहले ही उन्हें शोषण के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने आगे कार्रवाई करने के बजाय मामला आगे ना बढ़ाने की सहाल दी थी।

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