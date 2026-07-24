बिहार के बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए आगामी 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर हो रहे उप चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस उपचुनाव से पहले कदम कुआं के पास एक जनरल स्टोर के मालिक ने वहां के माहौल को बयां करते हुए कहा, “सौ नशे में धुत हाथियों के बीच, हमें एक ऊंट की जरूरत है।”

स्थानीय बीजेपी नेताओं की नाराजगी के डर से नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि उनका परिवार बरसों से बीजेपी को वोट देता रहा है, लेकिन इस बार वे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का समर्थन करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा, “हम पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास किशोर के रूप में कहीं बेहतर विकल्प है।”

उनकी यह सोच उस माहौल को दर्शाती है जो इस चुनाव क्षेत्र के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। किशोर की उम्मीदवारी ने उस सीट पर मुकाबले को अनिश्चित बना दिया है जिसे लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है।

दुकानदार दिल्ली में हाल ही में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उनका असर पटना में भी देखने को मिला है। उनका बेटा डाक बंगला चौक के पास उस समय फंस गया था जब छात्र शिक्षा व्यवस्था में कथित खामियों के विरोध में बड़ी संख्या में जमा हुए थे। इस मुद्दे को सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी उठाया था।

बीजेपी युवाओं के मुद्दों को उठाने में नाकाम रही

उन्होंने कहा, “इससे (दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों से) पता चलता है कि बीजेपी युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को हल करने में नाकाम रही है।” उन्होंने आगे कहा कि पहली बार चुनाव लड़ रहे नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाने के पार्टी के फैसले से कई वोटर निराश हैं।

बांकीपुर उपचुनाव की जरूरत तब पड़ी जब पांच बार के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राज्यसभा के लिए चुना गया। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है।

बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक

हालांकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हर कोई भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार है। उच्च जाति के कायस्थ मतदाताओं के बीच, जिन्होंने परंपरागत रूप से पार्टी का समर्थन किया है, अभी भी काफी समर्थन बना हुआ है। कुछ लोग बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर बेचैनी स्वीकार करते हैं।

रिटायर्ड टीचर सुजीत सिन्हा को याद है कि उन्होंने पटना जंक्शन के पास पूर्व कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा को नीरज सिन्हा के लिए प्रचार करते देखा था। वे कहते हैं, “एक मतदाता ने उनसे सीधे-सीधे पूछा कि क्या भाजपा को कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं मिल सकता?” उनका इशारा नीरज सिन्हा और पार्टी के पिछले उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा के पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव से हटने की ओर था।

भारतीय जनता पार्टी ने तीन दशकों से बांकीपुर में कायस्थ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 1995 से 2005 तक नवीन किशोर सिन्हा, उसके बाद 2005 से इस साल तक नितिन नवीन। कायस्थ मतदाता लगभग 14% हैं, उनके साथ ओबीसी बनिया भी लगभग समान संख्या में हैं, जबकि यादव, राजपूत, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम शेष मतदाताओं का निर्माण करते हैं।

प्रशांत किशोर कैंपेन को जातिगत समीकरणो से आगे ले जा रहे

प्रशांत किशोर इस कैंपेन को जातिगत समीकरणों से आगे ले जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बुधवार को दलदली-सीलमपुर हाजरा इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव को भाजपा नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, “अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, तो यह आपका सबसे अच्छा मौका है। अगर आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, तो यह आपका सबसे अच्छा मौका है। और अगर आप भाजपा के इस घमंड का जवाब देना चाहते हैं कि वह किसी को भी मैदान में उतारे, चुनाव जीत सकती है, तो यह आपका मौका है।”

किशोर ने भाजपा के धार्मिक संदेशों का मुकाबला करने के लिए अपने सौम्य प्रतीकों का सहारा लिया है। वे भीड़ से कहते हैं, “हमारा झंडा पीला है, जो भगवान विष्णु का रंग है। यह केसरिया नहीं है। यह हल्दी का रंग है, जिसका उपयोग पवित्र अनुष्ठानों में किया जाता है।” ईवीएम में अपने नंबर का जिक्र करते हुए वे आगे कहते हैं, “मुझे नौ नंबर मिला है। आप जानते हैं कि नौ कितना शुभ होता है। दशहरा के दौरान नवमी सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है।”

रैली के बाद वह संकरी गलियों से होते हुए एक किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हैं। जुलूस में शामिल लोगों में पशुपालक अरविंद महतो भी हैं। वे कहते हैं, “मैं पहले आरजेडी को वोट देता था, लेकिन अब पीके ही हमारी स्पष्ट पसंद है।”

सुनील कुमार सिंह भी इसी भावना को दोहराते हैं। उन्होंने कहा, “मेरा परिवार हमेशा से भाजपा को वोट देता आया है, लेकिन इस बार हम किशोर को वोट दे रहे हैं। उन्होंने मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया है। अब बस यही सवाल है कि क्या वे जीत हासिल कर पाएंगे।”

संगठनात्मक ताकत

चुनाव क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में नीरज सिन्हा पार्टी की संगठनात्मक ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। एसपी वर्मा रोड, एग्जीबिशन रोड, राजापुर, बकरगंज और कदम कुआं जैसे इलाकों में प्रचार करते हुए वे बार-बार वोटरों को अपनी जमीनी पहचान की याद दिलाते हैं। वे छोटी-छोटी सभाओं में कहते हैं, “बीजेपी ने मुझ जैसे साधारण बूथ वर्कर को टिकट दिया है। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और मैं एक बार फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूं।”

बीजेपी ने अपने प्रचार को मजबूत करने के लिए पटना साहिब के सांसद रवि शंकर प्रसाद और दानापुर के विधायक राम कृपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं और 20 वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैदान में उतारा है। पार्टी नेता पीके फैक्टर को खारिज करते हुए कहते हैं कि असली सवाल तो बस बीजेपी की जीत के अंतर का है।

आरजेडी की रेखा गुप्ता नहीं खींच पा रहीं ध्यान

आरजेडी की रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद विपक्ष की उम्मीद के मुताबिक ध्यान नहीं खींच पा रही हैं। मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर प्रचार कर रही गुप्ता वोटरों से उन्हें एक मौका देने की अपील कर रही हैं। ओबीसी बनिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली गुप्ता, बनिया, यादव और मुस्लिम समुदायों के कुछ हिस्सों के समर्थन पर भरोसा कर रही हैं।

फिर भी, इन समूहों के बीच भी ऐसे संकेत हैं कि वोटिंग का पारंपरिक तरीका शायद न दिखे। मंदीरी के एक यादव वोटर का कहना है, “जाति-पाति बहुत हो गई। हम बीजेपी और आरजेडी दोनों के मुकाबले किशोर को बेहतर विकल्प मानते हैं।”

हालांकि, वोटरों का एक हिस्सा किशोर की पहली चुनावी परीक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। बोरिंग रोड के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश सिन्हा कहते हैं, “किशोर बेशक समझदार हैं, लेकिन रणनीति और शासन चलाना अलग-अलग बातें हैं। नवीन ने यहां कई सालों में भरोसा बनाया है और नीरज सिन्हा के लिए उनका समर्थन मायने रखता है।”

गांधी मैदान के पास, खाने-पीने की दुकान चलाने वाले अमित कुमार की भी कुछ ऐसी ही राय है। वे कहते हैं, “हर कोई किशोर के बारे में बात कर रहा है क्योंकि यह उनका पहला चुनाव है। लोगों में उत्सुकता तो है, लेकिन उत्सुकता हमेशा वोट में नहीं बदलती। मुझे लगता है कि नीरज सिन्हा को इस बात का फायदा मिल सकता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है।”

युवा वोटर्स अभी भी अनिश्चित

हालांकि, युवा मतदाताओं के बीच फैसला अभी भी अनिश्चित है। बोरिंग कैनाल रोड पर रहने वाली लॉ की छात्रा श्रुति कुमारी ने कहा, “मेरी उम्र के लोग किशोर को सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए जानते हैं। वे विचारशील लगते हैं, लेकिन हम उसी को वोट देंगे जो वास्तव में स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके।”

आर्यन सिंह ने कहा, “पीके निश्चित रूप से अधिक दिखाई देते हैं, खासकर ऑनलाइन। लेकिन भाजपा का जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन है। मैं चुनाव प्रचार के आखिरी कुछ दिनों में ही फैसला करूंगा।”

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बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने जब से बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से कई राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होना है जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर का इस उपचुनाव में उतरना इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन पर किसी एक सीट से चुनाव लड़ने का दबाव था। हालांकि, तब पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…