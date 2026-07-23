Jantar Mantar CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और शरीर में तेज दर्द से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दर्द निवारक दवाओं के सहारे वे अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं।
सीजेपी के फाउंडर दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार और शरीर में तेज दर्द है, लेकिन पेनकिलर लेकर मैं काम चला रहा हूं। अगर आज मैं जंतर-मंतर पर न दिखूं तो माफ कीजिएगा। मुझे ठीक होने के लिए कुछ घंटे आराम करने की जरूरत है। शाम तक मैं विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर वापस आ जाऊंगा।”
इससे पहले अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर बाधित करने के लिए बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने और प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
बाहर से लोगों को बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा- दीपके
पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन एक महीने से बिना किसी ऐसी घटना के चल रहा था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के गति पकड़ने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने कहा, “बाहर से लोगों को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा है। हम यहां एक महीने से बैठे हैं। एक महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब, जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ा है, भाजपा द्वारा बाहर से गुंडों को जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है।”
दीपके ने आगे आरोप लगाया, “ये भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लाती है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर सीजेपी के लोगों को बदनाम करते हैं।” दीपके ने यह भी कहा कि चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज बेहद क्रूर था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को अदालत में ले जाएंगे, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं।
लाठीचार्ज करना बेहद ही क्रूर था- दीपके
दीपके ने कहा, “मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। यह बहुत ही क्रूर था और हम इसे अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों को अदालत में घसीटेंगे और आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।”
यह भी पढ़ें: ‘अगर लंच तक इसे खोलने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं दखल दूंगा’, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने पर बोले CJI सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार सुबह कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो शीर्ष अदालत दखल देगी। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की बात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…