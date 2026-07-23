Jantar Mantar CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और शरीर में तेज दर्द से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दर्द निवारक दवाओं के सहारे वे अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं।

सीजेपी के फाउंडर दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार और शरीर में तेज दर्द है, लेकिन पेनकिलर लेकर मैं काम चला रहा हूं। अगर आज मैं जंतर-मंतर पर न दिखूं तो माफ कीजिएगा। मुझे ठीक होने के लिए कुछ घंटे आराम करने की जरूरत है। शाम तक मैं विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर वापस आ जाऊंगा।”

I’ve been down with a fever and severe body pain for the last few days, but I’ve been pushing through with painkillers.



My apologies if you don’t see me at Jantar Mantar today. I need to get a few hours of rest and recover.



Will be back at the protest site by evening. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026

इससे पहले अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर बाधित करने के लिए बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने और प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

बाहर से लोगों को बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा- दीपके

पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन एक महीने से बिना किसी ऐसी घटना के चल रहा था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के गति पकड़ने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने कहा, “बाहर से लोगों को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा है। हम यहां एक महीने से बैठे हैं। एक महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब, जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ा है, भाजपा द्वारा बाहर से गुंडों को जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है।”

दीपके ने आगे आरोप लगाया, “ये भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लाती है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर सीजेपी के लोगों को बदनाम करते हैं।” दीपके ने यह भी कहा कि चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज बेहद क्रूर था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को अदालत में ले जाएंगे, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं।

लाठीचार्ज करना बेहद ही क्रूर था- दीपके

दीपके ने कहा, “मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। यह बहुत ही क्रूर था और हम इसे अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों को अदालत में घसीटेंगे और आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।”

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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार सुबह कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो शीर्ष अदालत दखल देगी। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की बात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…