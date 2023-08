अजित को लेकर नरम क्यों है शरद पवार? MVA की प्रेस कांफ्रेंस आज, विपक्षी दलों की बैठक से पहले दे सकते हैं सफाई

मुंबई में शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और नाना पटोले शामिल होंगे।

शरद पवार और अजित पवार

अजित पवार को लेकर पिछले दिनों शरद पवार और सुप्रिया सुले की ओर से आए बयानों के बाद कांग्रेस समेत कई सहयोगी दलों ने सवाल उठाए थे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक से पहले आज यानी बुधवार को MVA की साझा प्रेस कांफ्रेंस होनी है। मुंबई में शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और नाना पटोले शामिल होंगे। शरद पवार इस बैठक में अजित पवार को लेकर सफाई दे सकते हैं। पिछले दिनों शरद पवार ने कहा था कि एनसीपी में कोई फूट नहीं पड़ी है। विपक्षी दलों की मुंबई में तीसरी बैठक भाजपा विरोधी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई के एक होटल में बैठक होनी है। पहली बार जून में पटना में एक साझा मंच पर साथ आने के बाद से यह उनकी तीसरी बैठक होगी। इससे पहले इंडिया गठबंधन की बेंगलुरू में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें करीब 26 दल शामिल हुए थे। इस बैठक में गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लुसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) नाम दिया गया। विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए यह गठबंधन (इंडिया) बनाया है। कौन-कौन होगा शामिल? कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि बैठक में गठबंधन का ‘लोगो’ भी जारी किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ की यहां होने जा रही बैठक के आयोजन स्थल का मंगलवार को दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। क्या होगा INDIA की इस तीसरी बैठक का एजेंडा? मुंबई में होने जा रही इस बैठक की मेजबानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना करने जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने INDIA गठबंधन के नेताओं को डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। विपक्षी दलों की तीसरी और अहम बैठक में क्या एजेंडा रहेगा इसका अंदाजा नीतीश कुमार के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा, “हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल के आम चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।” मतलब साफ है कि इस बैठक में क्षेत्रीय पार्टियो के साथ राष्ट्रीय पार्टियों के तालमेल पर अहम चर्चा होने जा रही है।

