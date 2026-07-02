कश्मीर में मटन की सप्लाई में कमी आ रही है। इसके कारण कश्मीर में शादियों का सीजन भी प्रभावित हो रहा है। मटन डीलरों के मुताबिक यह मुश्किल इसलिए हुई है क्योंकि पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान और हरियाणा से जानवर लेकर कश्मीर जाने वाले ट्रकों से जबरदस्ती फ़ीस वसूल रहे हैं।

सप्लाई में इस रुकावट की वजह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखा है ताकि वे जानवरों को ले जा रहे कश्मीर जाने वाले ट्रकों पर फ़ीस लगाने को खत्म करने के लिए दखल दें। मटन डीलरों का आरोप है कि पंजाब हाईवे पर कॉन्ट्रैक्टर जानवर ले जाने वाले हर ट्रक पर 20,000-25,000 रुपये की ट्रांज़िट फ़ीस लगाते हैं।

मटन डीलर क्या कहते हैं?

एक मटन डीलर ने कहा, “हम राजस्थान, हरियाणा या गुजरात में जानवर खरीदने की जगह पर 4% टैक्स देते हैं। लेकिन जब हमारे ट्रक पंजाब पहुंचते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर हमें हर ट्रक के लिए 20,000-25,000 रुपये देने के लिए मजबूर करते हैं। इस जबरदस्ती वसूली की वजह से कश्मीर तक जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं रहा।” उन्होंने कहा कि शादियों के पीक सीज़न में वे गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से हर दिन 12-14 करोड़ रुपये के जानवर इंपोर्ट करते हैं। पिछले एक हफ़्ते से उन्होंने कहा है कि ‘गैर-कानूनी’ टैक्स लगने की वजह से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया है।

अपने पत्र में उमर अब्दुल्ला ने भगवंत मान से रुकावटों को खत्म करने के लिए तुरंत दखल देने को कहा है। पत्र में लिखा है, “मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मामले की जांच हो और पंजाब से जानवरों को ले जाने वाली गाड़ियों की आसान, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही पक्की हो। यह भी पक्का किया जाए कि जिन ट्रांसपोर्टरों के पास सही डॉक्यूमेंट हैं और जो सभी कानूनी जरूरतें पूरी करते हैं, उनसे कोई बिना इजाजत दखल या चार्ज न लिया जाए।”

उमर अब्दुल्ला का बयान

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन ने शिकायत की है कि जम्मू और कश्मीर जाने वाली जानवरों से लदी गाड़ियों को कथित तौर पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप रोक रहे हैं और सभी सही परमिट और जरूरी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद बिना इजाजत फीस वसूल रहे हैं। मटन डीलरों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने एक हफ़्ते पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है और पंजाब में कॉन्ट्रैक्टर जानवरों को ले जाने वाले ट्रकों पर फ़ीस लगा रहे हैं।

एक मटन डीलर हिलाल अहमद ने कहा, “हमारे पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी हालत में हम जानवरों को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।”

कश्मीर में कितना मटन की खपत?

लगभग 60,000 टन मटन की खपत के मुकाबले, जम्मू और कश्मीर लोकल लेवल पर सिर्फ़ 30,000 टन ही पैदा करता है। लगभग 50% मटन राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से आता है। इसलिए जब 50% सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, तो इससे संकट पैदा हो जाता है, खासकर शादियों के पीक सीज़न में, क्योंकि मल्टी-क्विज़ीन वाज़वान कश्मीरी शादियों का ज़रूरी हिस्सा होता है। हिलाल अहमद ने कहा कि वे लोकल मटन सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर बहुत बड़ा है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता।

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