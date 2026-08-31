जयपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर विपक्षी पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ने का काम जरूर किया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव (राजस्थान) में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। अब बीजेपी की इस रणनीति में विरोधी थोड़े हैरान और परेशान हैं।

जयपुर नगर निगम चुनाव में 8 मुस्लिम कैंडिडेट घोषित करके BJP ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। साथ ही इस कदम को स्थानीय चुनावों की जरूरत और वार्डों की सामाजिक संरचना से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन संबंधित वार्ड में मतदाताओं की सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।

पार्टी ने इन आठ मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया है टिकट

जयपुर में कुल 158 वार्ड के लिए होने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड 117 से शबाब जहां को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पिछले चुनाव (2020) में भी उन्हें टिकट दिया था। हालांकि वह चुनाव हार गए थे। इसके अलावा टिकट पाने वाले सभी उम्मीदवार नए हैं। वार्ड 146 से अफसाना, वार्ड 136 से मिजान मिर्जा, वार्ड 137 से रहीस मंसूरी, वार्ड 128 से माजिद पठान, वार्ड 113 से फरीउद्दीन, वार्ड 109 से जाकिर खान और वार्ड 19 से शहनवाज अंसारी को टिकट दिया गया है।

बीजेपी की रणनीति को समझिए

मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने को लेकर BJP प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा है कि उम्मीदवारों का चयन करते समय वार्ड के मतदाताओं की संरचना को ध्यान में रखा गया है। उनका कहना है कि पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता भी विकास के मुद्दे पर BJP का समर्थन करेंगे।

‘मुसलमानों को पीएम मोदी से कोई दिक्कत नहीं’

दोबारा टिकट पाने वालीं शबाब जहां का कहना है कि वह करीब 15 सालों से BJP से जुड़ी हुई हैं और अपने इलाके में काम करती रही हैं। उनके मुताबिक, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वार्ड का नगर बुनियादी ढांचा और स्थानीय सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई परेशानी नहीं है और स्थानीय चुनावों में लोग अपने इलाके के विकास को प्राथमिकता देंगे।

BJP उम्मीदवार माजिद पठान ने भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ मुस्लिम परिवारों को भी मिला है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और उन्हें जीत की उम्मीद है।

आज नामांकन की थी आखिरी तारीख

BJP के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि स्थानीय चुनावी गणित से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। नगर निगम चुनाव में वार्ड स्तर पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, स्थानीय काम और सामाजिक समीकरण अक्सर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार BJP और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया सामान्य से अलग रही। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख सोमवार होने के बावजूद दोनों दलों ने लंबे समय तक उम्मीदवारों की औपचारिक सूची सार्वजनिक नहीं की।

बीजेपी ने 52 महिलाओं को दिया टिकट

BJP ने सोमवार को जयपुर के लिए 146 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें 52 महिलाएं शामिल हैं। पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुईं जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को वार्ड 110 से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जयपुर में 158 वार्डों के लिए 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 सितंबर को नतीजे जारी होंगे।