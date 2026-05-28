देशभर में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। सार्वजनिक स्थानों पर बकरे की कुर्बानी के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान को लेकर अठावले ने बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों को फटकार लगाई।

केंद्र और महाराष्ट्र, दोनों को अठावले ने बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों से संयम और धैर्य बरतने की अपील की। जगह सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष ने कहा कि बकरीद पर पशु बलि की परंपरा एक जरूरी धार्मिक रस्म है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा, ”भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को पूजा और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता दी है। इसलिए लोगों पर जबरन फैसले थोपना उचित नहीं है।”

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जबकि मुंबई के पश्चिमी उपनगरों- मीरा रोड, घाटकोपर और गोरेगांव समेत कई इलाकों में कुर्बानी को लेकर टकराव और तनाव की घटनाएं बढ़ रही हैं।

अपनी निराशा सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हुए रामदेव अठावले ने एकता की जरूरत पर ज़ोर दिया और कहा, ”संविधान ने हर धर्म को उसके व्यक्तिगत अधिकार दिए हैं। इसलिए किसी को भी उकसावे की राजनीति नहीं करनी चाहिए और ना ही संविधान का अपमान करना चाहिए। इसके बजाय हमें एक-दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए।”

उन्होंने कहा, ”भारत पर मुगलों के आक्रमण से पहले सभी नागरिक हिंदू थे। बाद में उनका धर्म परिवर्तन हुआ। आज भारत में रहने वाले मुसलमान औरंगज़ेब की संतान नहीं हैं; वे हमारे अपने भारतीय लोग हैं।” उन्होंने आगे कहा कि धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव करना सीधे तौर पर संविधान की भावना के खिलाफ है।

मंत्री ने चेतावनी दी कि धार्मिक प्रथाओं के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चाहे तनाव पैदा करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से हों या किसी अन्य संगठन से, किसी को भी दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने या संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।

हाल ही में मीरा रोड में हुए बवाल और विवाद के घटनाक्रम का खास जिक्र करते हुए कहा कि रामदास अठावले ने राज्य प्रशासन को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह दी।

मीरा रोड में बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए स्थानीय प्रशासन को हाल ही में कदम उठाने पड़े। आवासीय हाउसिंग सोसायटियों से कुर्बानी के बकरों को हटाया गया। इसके बाद उन्हें बीएमसी द्वारा निर्धारित विशेष शेडों में स्थानांतरित किया गया।

इस सप्ताह की शुरुआत में रितु तावड़े ने कई पार्षदों के साथ मिलकर सरकार से हाउसिंग सोसायटियों के भीतर बकरों की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं माधुरी मिसाल ने पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर हाउसिंग सोसायटियों और सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि को तत्काल रोकने का अनुरोध किया।