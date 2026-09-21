Uttar Pradesh News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह उन पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने से रोकना चाहती हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा, “बीजेपी को हराना प्रथम लक्ष्य है। बीजेपी को सिर्फ मुसलमान नहीं हरा सकता। ये सोचना कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा तो नामुमकिन है। बीजेपी जीतती है और अगर सरकार बनाती है तो पीटता मुसलमान है, ये भी एक कड़वा सच है और इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हैदराबाद में जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है।”
ओवैसी जी भले ही 4-5 सीटें जीत जाएं- इमरान मसूद
इमरान मसूद ने आगे कहा, “ओवैसी जी भले ही 4-5 सीटें जीत जाएं, लेकिन अंततः वे भाजपा सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। उन पांच विधायकों का आप क्या करेंगे? अगर भाजपा सरकार बनती है, तो नुकसान किसका होगा? चूंकि भाजपा सरकार बनाएगी, इसलिए लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। लोगों को सोच-समझकर और दूरदर्शिता से निर्णय लेने चाहिए।”
ओवैसी ने क्या कहा?
रविवार को कानपुर के कैंटोनमेंट निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से राज्य में एआईएमआईएम की उपस्थिति को मजबूत करने का आग्रह किया और कहा कि (मुस्लिम) समुदाय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक आवाज की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हम यह भी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने। अगर आप बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं, तो आइए और एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाइए।”
दो अक्टूबर तक इंतजार करेगी पार्टी- हैदराबाद के सांसद
हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी 2 अक्टूबर तक इंतजार करेगी और उसके बाद ही गठबंधन की घोषणा करेगी, अगर कोई गठबंधन होता है तो। उन्होंने बिहार चुनावों के दौरान एआईएमआईएम के इसी तरह के प्रस्ताव का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी ने गठबंधन के तहत छह सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन इसके बजाय उन पर झूठे आरोप लगाए गए।
अखिलेश यादव पर बोला हमला
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने दर्शकों से पूछा, “जब आपके अखिलेश ‘भैया’ सत्ता में आए, तो कितने दंगे हुए?” इसके बाद उन्होंने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 50,000 लोग अपने घरों और गांवों से विस्थापित हो गए थे और उस समय की सपा सरकार में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाया।
यह भी पढ़ें: ‘रामेश्वर शर्मा अगर तुम माई के लाल हो…’, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दी बीजेपी विधायक को चुनौती
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी है। ओवैसी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में मंगलवार को भोपाल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…