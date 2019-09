कर्टनाक में शिमोगा निवासी एक मुस्लिम महिला ने दावा किया है कि उसके पति ने व्हाट्सएप वॉयस मैसेज के जरिए तीन तलाक दिया, जो दुबई में रहता है। पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी खबर के मुताबिक आएशा ने बताया, ‘मेरे पति ने व्हाट्सएप वॉयस मैसेज के जरिए मुझे तीन तलाक दे दिया। मगर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। मुझे इंसाफ चाहिए। मगर पुलिस का कहना है कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरे पति दुबई में हैं।’

मुस्लिम महिला ने न्यूज एजेंसी से आगे कहा कि उसने एक पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई है क्योंकि पति का परिवार बहुत शक्तिशाली है। पीड़िता ने बताया, ‘विवाह के 21 साल हमने खुशी से गुजारे। इस दौरान मेरे कोई औलाद नहीं हुई तो मैंने उन्हें परेशान नहीं किया क्योंकि हमने एक लड़की को गोद ले लिया था जो अब 16 साल की हो चुकी है।’

आएशा ने आगे कहा पुलिस मदद के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब पति दुबई में है वो मदद कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, ‘मैं मेरे पति और बेटी के साथ रहना चाहती हूं। मैं पढ़ी-लिखी भी नहीं हूं जो कुछ काम कर परिवार का पेट भर सकूं। वो हमारी आर्थिक मदद भी नहीं कर रहे। इससे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए खासी परेशानी हो रही है।’

इस दौरान महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक बिल लाने की खूब प्रशंसा की, जो तीन तलाक को आपराधिक श्रेणी में लाता है। महिला ने कहा, ‘मेरी मोदी जी से अपील करती हूं कि वो पति के साथ रहने में मेरी मदद करें।’

Shivamogga: Woman claims that she was given triple talaq by her husband who stays in Dubai via WhatsApp voice message,says,”I don’t accept this divorce. I have registered a case.I seek justice.Police said that they can’t do anything as my husband stays in Dubai.”#Karnataka (18/9) pic.twitter.com/mZzcLnvrTj

