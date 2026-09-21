बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (SP) के ‘PDA’ फॉर्मूले पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी जरूरतों के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने PDA का मतलब बदल दिया है।

मायावती ने X पर एक पोस्ट में SP के प्रस्तावित ‘PDA रथ’ के रंग को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी के पारंपरिक लाल रंग की जगह भगवा रंग ज्यादा नजर आ रहा है जिसे उन्होंने RSS और BJP से जोड़ा।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह बदलाव चुनावी रणनीति का हिस्सा है और क्या समाजवादी पार्टी को अब मुस्लिम वोट मिलने का भरोसा नहीं रहा है।

मुस्लिम वोटों की राजनीति पर सवाल

मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा, ”यूपी के आगामी विधानसभा आमचुनाव की तैयारी हेतु समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख का प्रचारित ’पीडीए रथ’ सपा के अपने लाल रंग का कम तथा आरएसएस/भाजपा के ’भगवा’ रंग का (भगवाकरण) ज़्यादा है, तो ऐसे में लोगों में चर्चा यही है कि यह सब उनका वोटों के स्वार्थ की ख़ातिर गिरगिट की तरह लगातार रंग बदलना है या फिर मुसलमानों पर से सपा प्रमुख का वोट पाने का भरोसा उठ जाना है?”

मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय ने पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था लेकिन उनके मुताबिक इसके बावजूद बीजेपी राज्य और केंद्र, दोनों जगह सरकार बनाने में सफल रही। उन्होंने दावा किया कि अब मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्से BSP की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना पार्टी को पहले मिले सवर्ण, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं के समर्थन से की।

बसपा सुप्रीमो ने लिखा, ”वैसे भी यूपी के ख़ासकर मुस्लिम समाज को इस कड़वी हकीकत का पूरी तरह से अहसास है कि पिछले चुनावों में सपा को उनके द्वारा अधिकांश एकतरफा वोट देने के बावजूद भी यह पार्टी (सपा) यूपी व केन्द्र की सत्ता में भाजपा को सरकार बनाने से नहीं रोक पाती है तो इस पार्टी को बार-बार वोट देकर अपना वोट ख़राब क्यों किया जाये और इस मामले में अब वे अपरकास्ट में से ख़ासकर ब्राह्मण समाज की तरह ही अपना रवैया काफी तेज़ी से बी.एस.पी. के पक्ष में बदल रहे हैं।”

बीएसपी के राज की तारीफ

उन्होंने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और शासन के मुद्दे पर BSP के रिकॉर्ड का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता दी थी।

उन्होंने आगे कहा, ”क्योंकि बी.एस.पी. यूपी में खासकर अपराध नियंत्रण व शान्ति-व्यवस्था के मामलों में क़ानून द्वारा क़ानून के राज के साथ ही व्यापक जनहित, जनकल्याण एवं विकास के मामलों में भी बेहतरीन आयरनलेडी राज यहाँ कई बार स्थापित करके दिखा चुकी है और जिसकी सर्वसमाज के हित व कल्याण में प्रदेश को सख़्त ज़रूरत भी है।”

मायावती ने SP के ‘PDA’ शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि SP ने अलग-अलग समय पर PDA का मतलब ‘पिछड़ा’ और ‘दलित’, तो कभी ‘पंडित’ या ‘ब्राह्मण’ बताया है।

उन्होंने SP के नीले रंग के कपड़े इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया। नीला रंग BSP से जुड़ा माना जाता है। मायावती ने आरोप लगाया कि SP खुद को अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, ”इसके साथ ही, सपा को यह भी जनता को ज़रूर बता देना चाहिये कि अब इनके ‘पीडीए’ की असली वास्तविकता क्या है? क्योंकि चुनावी स्वार्थ में अब तक इन्होंने कभी ‘पीडी’ को ‘पिछड़ा, दलित’ बताया तो कभी ‘पीडी’ को ‘पण्डित’ बताया है और कभी अपने आपको ‘अम्बेडकरवादी’ दर्शाने के चक्कर में बी.एस.पी. का ‘नीला’ रंग वाला वस्त्र धारण कर तस्वीरें खिंचवाई है, किन्तु इसको लोगों ने फौरन ही फेक अम्बेडकरवादी कहकर रिजेक्ट भी कर दिया।”

BSP प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी अंबेडकरवादी विचारधारा और ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत पर चलती है। उन्होंने इसका मतलब सभी के हित और सभी के सुख के लिए काम करना बताया। उन्होंने आगे लिखा, ”जबकि इसके विपरीत, बी.एस.पी. सर्वसमाज हेतु ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति व सिद्धान्त वाली अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा सभी को रोटी-रोज़गार-युक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान आदि का जीवन जीने की पक्षधर है। इसीलिये सर्वसमाज में बी.एस.पी. का अपना सम्मान है।”