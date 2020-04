दुनिया के जाने-माने मुस्लिम स्कॉलर इमाम मोहम्मद तौहीदी ने कोरोनावायरस के खतरों के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन में कार्यक्रम का आयोजन करने वाले तब्लीगी जमात पर निशाना साधा है। दरअसल, तब्लीगी के 13-15 मार्च को हुए मरकज में देश-विदेश के कई मुस्लिम जुटे थे। इसके बाद से अब तक तब्लीगी के कई लोगों को कोरोनावायरस से संक्रमित पाया जा चुका है। इस पर तौहीदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 6000 तब्लीगियों की पाकिस्तान के हरकतुल मुजाहिद्दीन आतंकी कैंप्स में ट्रेनिंग हुई थी। अब वे कोरोनावायरस फैलाने के लिए भारत में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सिर्फ हिंदू मरते हैं, मुस्लिम नहीं। वे देशभक्त भारतीय मुस्लिमों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

तौहीदी यहीं पर नहीं रुके। कुछ अन्य ट्वीट में उन्होंने तब्लीगी को गोधरा में रेल जलाने की घटना से लेकर अमेरिका में 9/11 हमले से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, “तब्लीगी जमात 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना में भी शामिल थे, जिसमें 59 हिंदू कारसेवक जलकर मर गए थे। इससे राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई। अब वे पूरे देश को कोरोनावायरस से संक्रमित करना चाहते हैं। इन्हें पकड़ कर जेल में डालना चाहिए।”

Tablighi Jamaat was also involved in the burning of 59 Hindu Kar Sevaks in the 2002 Godhra train torching incident in Gujarat, which led to communal rioting in the state that claimed several lives. Now they want to use Coronavirus to infect the entire country. Lock them up asap.

— Imam of Peace (@Imamofpeace) April 3, 2020