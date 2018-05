वीडियो: मुस्लिम महिला ने पीएम मोदी से कहा- रमजान में दुआ करूंगी कि आप दोबारा जीतें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जवला योजना से कुछ मुस्लिम महिलाएं बेहद प्रभावित नजर आईं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की इन महिलाओं ने कहा कि वे जब कुरान पढ़ती हैं तो अल्लाह से दुआ करती हैं कि नरेंद्र मोदी 2019 में फिर से पीएम चुने जाएं। पीएम मोदी सोमवार 28 मई को नमो एप के जरिये उज्जवला योजना के लाभार्थियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘उज्ज्वला योजना’ समाज में बदलाव लेकर आयी है और इसके चार करोड़ लाभार्थियों में से 45 फीसदी दलित और आदिवासी हैं। मोदी सरकार की अहम कल्याणकारी इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों तक एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना है। योजना के लाभार्थियों से बातचीत में उन्होंने उनकी सरकार में दलितों को मिले फायदों की तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के तहत मिले फायदों से की। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान 2010-14 में दलितों को 445 पेट्रोल पंप मिले जबकि उनकी सरकार में 2014-18 के दौरान उन्हें 1200 से अधिक मिले।

लाभार्थियों से बातचीत के दौरान कश्मीर के अनंतनाग की महिलाओं ने उन्हें बताया, “आप जानते हैं रमजान के महीने में हमें बहुत चीजें तैयार करनी पड़ती है, रसोई गैस से हमें बहुत सहूलियतें मिलीं।” एक महिला ने कहा, “शुक्रिया सर, हम आपकी सरकार से बहुत खुश हैं।” इसके बाद पीएम ने कहा कि उन्हें उनके आशीर्वाद की जरूरत है। एक मुस्लिम महिला ने आगे कहा, “रमजान का महीना चल रहा है, सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले…हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी, हम आपकी दुआ करेंगे, सारी बहनों की दुआ है आपके साथ सर।” इसके बाद पीएम ने कहा, “मुझे आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।”

I thank these Ujjwala beneficiaries from Anantnag in Jammu and Kashmir. Their blessings, that too during the Holy Month of Ramzan are special. pic.twitter.com/BiaC3R83QT

— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2018