मशहूर मुस्लिम धार्मिक नेता डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है। इलियासी ने युवा प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, हिंसा से बचने और असहमति जताते समय गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल न करने की अपील की। पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम रील में कहा कि उन्होंने उन छात्र प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया है जिन्होंने NEET पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को गालियां दी थी।

पीएम कार्यालय को इज्जत मिलनी चाहिए- इलियासी

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इमाम इलियासी ने कहा कि लोकतंत्र बहस, आलोचना और असहमति पर फलती-फूलती है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यालय देश का प्रतिनिधित्व करता है और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उसे इज्ज़त और सम्मान मिलना चाहिए।

इमाम इलियासी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी नीतियों का विरोध करना एक जायज़ लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के चुने हुए नेता के खिलाफ गाली-गलौज या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल देश की इज्ज़त को कम करता है।

युवाओं को संबोधित करते हुए इमाम इलियासी ने अपील की कि वे दुश्मनी या टकराव को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक बातों से प्रभावित न हों। इसके बजाय उन्होंने उनसे अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव बातचीत, शांतिपूर्ण वकालत और लोकतांत्रिक जुड़ाव में लगाने को कहा। इमाम इलियासी के अनुसार स्थायी समाधान सिर्फ़ सिविल बातचीत और अहिंसक तरीकों से ही निकल सकते हैं, न कि उकसावे या आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से।

जंतर-मंतर पर हुआ था प्रदर्शन

पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन के दौरान, एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला छात्र और दूसरे प्रदर्शनकारी पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को टारगेट करते हुए बहुत आपत्तिजनक, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे थे।

दिल्ली और नोएडा पुलिस ने अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। वायरल वीडियो में दिख रही छात्र ने बाद में एक पब्लिक वीडियो माफी जारी की, जिसमें दावा किया गया कि उसे गुमराह किया गया था।

पीएम मोदी ने युवाओं से क्या कहा था?

सोशल मीडिया पर देर रात शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में पीएम मोदी ने सीधे इस विवाद पर बात की। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को गुमराह बच्चे बताया और साफ-साफ कहा, “मैं उन्हें माफ़ करना चाहता हूं, और समाज को भी यह मान लेना चाहिए। छोटी बेटियों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देखना एक कल्चरल शॉक है। अगर हम गलती से अपनी जीभ काट भी लें, तो भी हमारे दांत नहीं टूटते क्योंकि दोनों हमारे ही हैं।”

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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। दरअसल, शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें और उनकी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं उन बच्चों को गले लगाने का समय है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…