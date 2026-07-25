दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सरकार ने छात्रों की सारी मांगे मान ली है। प्रदर्शन की ओर से अगुवाई कर रहे सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर चर्चा की और अपनी सभी मांगों से अवगत कराया, जिस पर सरकार की ओर से दोनों नेताओं ने हामी भी भरी।

अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भाजपा के कद्दावर और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक्स पर कहा है कि देर आए पर दुरुस्त आए।

दरे आए दुरुस्त आए- मुरली मनोहर जोशी

मुरली मनोहर जोशी ने कहा, “देर आए पर दुरुस्त आए। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है।” आगे प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा, “आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समय के मुताबिक फैसला लेंगे।

Better late than never. Shri Dharmendra Pradhan has submitted his resignation. I hope that the Prime Minister will also take an immediate and timely decision. I appreciate and congratulate all the students for their peaceful conclusion to the movement. I hope that now peace will… — Dr. Murli Manohar Joshi (@DrMurliManohar_) July 25, 2026

आगे उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए लिखा, “उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि अब भारतीय शिक्षा जगत में शीघ्र शांति स्थापित हो जाएगी और छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य तथा प्रगति के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होंगे।”

बहुत से विषय ऐसे होते हैं, जिनका सुखद अंत होना आवश्यक- मनोहर लाल खट्टर

इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा, “बहुत से विषय ऐसे होते हैं, जिनके सुखद अंत होना आवश्यक होता है… युवाओं की महत्वता हम सभी को ध्यान में रखनी होती है कि युवा समाज में कोई गलत संदेश ना जाए। आज का युवक हमारे देश का निर्माता है। उनमें किसी प्रकार की धारणा बनी है, वह ठीक है या गलत, ये विषय नहीं है लेकिन उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने यदि ये निर्णय लिया है तो मैं उनकी सराहना करता हूं।”

#WATCH | Panipat, Haryana: On Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation, Union Minister Manohar Lal Khattar says, "… We all must keep in mind the importance of the youth, so that no wrong message goes out there… If Dharmendra Pradhan has taken this decision, then I… pic.twitter.com/OEVVSDDr4t — ANI (@ANI) July 25, 2026

आगे कहा, “अच्छा काम है लेकिन इसमें से कोई ऐसा विषय नहीं निकलना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत। एक विषय सामने आया, जिसका अंत हुआ… इसे हार-जीत के नाते से नहीं देखना चाहिए।”

मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से आग्रह किया- शरद पवार

NCP-SCP प्रमुख शरद पवार ने भी कहा, “मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनसे बातचीत करने का आग्रह किया, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है। अगर बातचीत नहीं होती है, तो इसके बुरे नतीजे निकलते हैं। मैंने आग्रह किया था कि बातचीत तुरंत शुरू होनी चाहिए। या तो इस्तीफा स्वीकार किया जाए, या फिर छात्रों की चिंताओं को सुना जाए। मुझे बताया गया कि केंद्रीय मंत्रियों ने छात्रों से कहा है कि वे बातचीत करने को तैयार हैं। मेरा मानना ​​है कि यह नतीजा उसी बातचीत का परिणाम है।”

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कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के बीच अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। संघ प्रमुख ने कहा कि आज की नई पीढ़ी से संवाद की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब छात्र अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे है। हालांकि, इस बीच सीजेपी के प्रवक्ताओं और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, तीसरे दौर की बातचीत आज होनी की संभावना है। सीजेपी की प्रमुख मांग है- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें