बंगाल में RSS कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के BJP विधायक राजा सिंह, बोले- खून का बदला खून से लेने का वक्त

Murder, RSS worker family, BJP MLA Raja singh: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता, उनकी गर्भवती पत्नी और आठ साल के बेटे की कुछ लोगों ने मंगलवार को घर में हत्या कर दी थी। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने खून का बदला खून से लेने की बात कही है।

गोशमहल से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ट्वीट कर लिखा “मैं गृह मंत्रालय अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में RSS कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी एवं 8 वर्षीय मासूम बच्चे की ह्त्या मामलें की उच्चस्तरीय जांच की जाय ताकि अपराधियों का पता चल सके।” उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्रीय मीडिया शांत है क्योंकि हमला एक हिन्दू पर हुआ है। धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी नेता कहां छिपे हैं।

I urge @HMOIndia Sri @AmitShah Ji to order high level investigation in #Murshidabad #WestBengal murder case where #RSS worker, his wife & 8 year old son has been brutally killed

National media is silent as the attack is on Hindus

where are the secular & Liberal leaders hiding https://t.co/p2yTh2nEPg

— Raja Singh (@TigerRajaSingh) October 9, 2019