उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बीते दिनों मुंबई की रहने वाली 35 साल सना अपने प्रेमी फैजल से निकाह करने की उम्मीद लेकर जिले के मंडावर पहुंची थी। लेकिन जिस शख्स के साथ वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, उसी ने उसकी हत्या कर शव खेत में दफना दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला की गुमशुदगी की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस के मुताबिक, मंडावर थाना क्षेत्र के सैफपुर खादर गांव निवासी 21 साल का फैजल मुंबई में एक चिकन शॉप पर काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात सना से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बताया जाता है कि पेशे से नर्स सना पहले से शादीशुदा थी और उसका नौ साल का एक बेटा भी है। फैजल के साथ रिश्ते के चलते उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। कुछ समय तक फैजल उसके साथ ही रहने लगा, लेकिन बाद में उसने दूरी बनानी शुरू कर दी।

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी

इसी बीच 28 मई को सना अचानक लापता हो गई। परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में मुंबई के ओशीवरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान उसके मोबाइल की लोकेशन बिजनौर में मिली, जिसके बाद पुलिस का शक फैजल पर गया।

पूछताछ में फैजल ने कथित तौर पर बताया कि सना 29 मई को बिना बताए उससे निकाह करने के लिए बिजनौर पहुंच गई थी। हालांकि उसके परिवार वाले इस रिश्ते और निकाह के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद वह सना को मंडावर के खादर क्षेत्र में ले गया, जहां कथित रूप से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

शव को एक खेत में दफना दिया

आरोप है कि हत्या के बाद फैजल ने शव को एक खेत में दफना दिया। महिला का सामान गंगा में फेंक दिया और मोबाइल से सिम निकालकर अलग कर दी, जबकि मोबाइल अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद वह वापस मुंबई लौट गया और वापस अपने काम में जुट गया। जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।

हालांकि, शुक्रवार को मुंबई पुलिस आरोपी, महिला की बहनों और अन्य परिजनों को साथ लेकर मंडावर पहुंची। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस उस जगह तक पहुंची, जहां शव दफन होने की बात कही गई है। बताया गया कि शव गांव फतेहपुर के जंगल में एक नलकूप के पास दबाया गया था।

आरोपी से पूछताछ जारी

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव निकालने की प्रक्रिया पूरी करने में जुट गई। हालांकि, आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के कारण देर शाम तक शव नहीं निकाला जा सका था।

मामले में एक और विवाद तब सामने आया जब मुंबई पुलिस ने परिजनों को बिजनौर में मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी। इस पर परिवार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर केस की पैरवी करना उनके लिए मुश्किल होगा। हालांकि मंडावर पुलिस ने परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ जारी है।