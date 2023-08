Mumbai: सांताक्रूज इलाके के होटल गैलेक्सी में आग लगने से तीन की मौत, कई झुलसे

Mumbai News: सांताक्रूज इलाके के होटल गैलेक्सी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

Mumbai Santacruz Hotel Galaxy: मुंबई के सांताक्रूज इलाके के होटल गैलेक्सी में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है। (सांकेतिक फोटो)

Mumbai Santacruz: मुंबई के सांताक्रूज इलाके के होटल गैलेक्सी में रविवार दोपहर आग लग गई। आग से तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि आठ लोगों को वहां से बचाकर अस्पताल ले जाया गया है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग प्रभात कॉलोनी स्थित गैलेक्सी होटल की दूसरी मंजिल पर लगी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, ‘यह लेवल-वन की आग है। बचाए गए सभी लोगों को कूपर अस्पताल ले जाया गया है। चार दमकल गाड़ियां, इतने ही पानी के टैंकर और अन्य सहायता मौके पर भेजी गई। आग बुझाने का काम जारी है। #WATCH मुंबई के सांताक्रूज़ इलाके में गैलेक्सी होटल में आग लगने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए: मुंबई पुलिस pic.twitter.com/U4EqoQVeVI August 27, 2023 बताया जा रहा है कि यह आग दोपहर करीब 1 बजे लगी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही होटल में भगदड़ मच गई। होटल स्टाफ ने आनन फानन में होटल को खाली करवाया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। आग में झुलसने से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Follow us on



instagram

telegram