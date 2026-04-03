महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं गुरुवार देर रात आंधी-तूफान के अनुमान के बीच मुंबई के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। हालांकि मुंबई की सीमा के बाहर मौसम कहीं ज़्यादा खराब था। मॉनसून आने से पहले महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हुई और ओले भी पड़े। गुरुवार को पुणे में 1896 के बाद अप्रैल में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई।

मुंबई में भारी बारिश क्यों नहीं हुई?

मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों के मुताबिक आंधी-तूफान और मॉनसून से पहले की बारिश उन इलाकों में हुई जो लाइन ऑफ़ डिसकंटीन्यूटी (Line of Discontinuity) के साथ आते हैं। यह एक ऐसा इलाका है जहां हवा की दिशा या रफ्तार में अचानक बदलाव होता है, जिससे अकसर मौसम में उतार-चढ़ाव होता है। मौसम विभाग (मुंबई) की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने कहा, “अभी एक पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम है जिससे पछुआ हवाएं चल रही हैं। लाइन ऑफ़ डिसकंटीन्यूटी पर एयर मास में बदलाव होता है, जिसका मतलब है कि पछुआ हवाएं पूर्वी हवाओं से टकराती हैं। इस तरह का एयर फ्लो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज़्यादा होता है। इसलिए इन इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है।”

हालांकि मुंबई इस लाइन ऑफ डिसकंटीन्यूटी के रडार से बाहर है, जिससे यहां आस पास के इलाकों की तुलना में ज़्यादा सूखा है। एक वैज्ञानिक ने कहा, “पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम की वजह से नमी आने की वजह से हल्की बारिश होने की ही उम्मीद थी।”

क्या मुंबई में भारी बारिश हो सकती है?

मुंबई के लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को न के बराबर बताया है। असल में वैज्ञानिकों ने कहा कि मई के आखिर तक मुंबई रीजन में भारी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। एक मौसम वैज्ञानिक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “गर्मियों के महीनों में गरज के साथ बारिश होना बहुत आम बात है। हालांकि अप्रैल के महीने में मुंबई में भारी बारिश होना बहुत कम होता है।” मौसम ब्यूरो के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश वाला अप्रैल 2023 था। तब 14 mm बारिश के साथ दर्ज किया गया था।

आने वाले दिनों के लिए क्या है अनुमान?

हालांकि मुंबई में बारिश नहीं होगी. लेकिन मौसम विभाग ने अगले हफ़्ते शहर में सामान्य तापमान का अनुमान लगाया है। मौसम ब्यूरो के अनुसार 9 अप्रैल तक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 32-33°C के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 23°C के आसपास रह सकता है।

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