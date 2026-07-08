मुंबई में लगातार हो रही बारिश और जलभराव का असर एक बार फिर रेल सेवाओं पर पड़ा है। पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने ट्रैक पर पानी भरने और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण बुधवार (8 जुलाई 2026) को अपनी 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

वेस्टर्न रेलवे रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है क्योंकि कई एक्सप्रेस और MEMU ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।

इन ट्रेनों के रद्द होने से मुंबई, वसई रोड, बोरीवली, दहानू रोड और पनवेल के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी और असुविधा हो सकती है। रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची नीचे देखी जा सकती है।

स्पेशल ट्रेनें भी कैंसिल

वेस्टर्न रेलवे ने जलभराव के कारण कुल 9 MEMU ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें 69164 दहानू रोड-पनवेल, 69165 पनवेल-वसई रोड, 69168 वसई रोड-पनवेल, 69167 पनवेल-वसई रोड, 69166 वसई रोड-पनवेल, 69161 पनवेल-दहानू रोड, 61002 दहानू रोड-बोरीवली, 61001 बोरीवली-वसई रोड और 61003 वसई रोड-दहानू रोड शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से इन रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रेन संख्या रूट 69164 दहानू रोड-पनवेल 69165 पनवेल-वसई रोड 69168 वसई रोड-पनवेल 69167 पनवेल-वसई रोड 69166 वसईरोड-पनवेल 69161 पनवेल-दहानू रोड 61002 दहानू रोड-बोरिवली 61001 बोरिवली-वसई रोड 61003 वसई रोड-दहानू रोड

वेस्टर्न रेलवे ने दो ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया है। ट्रेन संख्या 69140 ने 7 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी, उसे भेस्तान स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया गया। इसके कारण भेस्तान से विरार के बीच इस ट्रेन की सेवा रद्द कर दी गई है।

वहीं 8 जुलाई को चलने वाली 19101 विरार-भरूच एक्सप्रेस अब विरार की बजाय भेस्तान स्टेशन से रवाना होगी। रेलवे ने विरार से भेस्तान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने की सलाह दी है।

दिल्ली में राहत और मुंबई में आफत की बारिश, यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी वर्षा संभव

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने से बुधवार, 8 जुलाई की सुबह तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली-एनसीआर में रात और सुबह के समय कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई और आसपास के कोंकण क्षेत्र में भी लगातार मानसूनी बारिश का सिलसिला बना हुआ है।