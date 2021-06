भारतीय रेलवे पिछले कई सालों से यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा के अनुभव को यादगार बनाने की कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में रेलवे ने मुंबई-पुणे डेक्कन एक्सप्रेस में पहली बार नई तकनीक और डिजाइन के विस्टाडोम कोच का इस्तेमाल शुरू किया है। शनिवार को इन कोच में पहली बार यात्रियों ने मुंबई से पुणे तक का सफर किया और पश्चिमी घाटों के प्राकृतिक सुंदर नजारों को ट्रेन की कांच की बनी छत और बड़ी-बड़ी खिड़कियों से देखा।

क्या हैं Vistadome कोच?: भारतीय रेलवे ककी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई की ओर से तैयार किए गए विस्टाडोम कोच पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। इसमें यात्रियों को बाहर के नजारे दिखाने के लिए कोचों में बड़ी कांच की खिड़कियां और कांच की छत तैयार की गई है। इसके अलावा इसमें ऑब्जर्वेशन लाउंज की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ यात्रियों के लिए तीन तरफ घूमने वाली सीट्स भी हैं, जो कि पूरे 180 डिग्री तक रोटेट हो सकती हैं।

A Panoramic View of the Western Ghats: Wide window panes & glass rooftops of the first ever Vistadome Coach in Pune-Mumbai Deccan Express provide passengers with a unhindered, unique and unforgettable travel experience.

Come, experience the Western Ghats as never before! pic.twitter.com/vr2coDAq7h

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 26, 2021