दिवाली के बाद देश के दो बड़े शहरों मुंबई और दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। सोमवार सुबह मुंबई में धुंध की चादर छाई रही और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 171 दर्ज किया गया। हालांकि यह स्तर ‘मध्यम’ श्रेणी में है। लेकिन शहर के आठ इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया जहां हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं दिल्ली में दिवाली के अगले दिन AQI 400 के पार पहुंचने के साथ हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में चली गई। दिवाली के बाद दिल्ली और मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने भी प्रतिक्रिया दी।

मुंबई में दिवाली के दिन रविवार दोपहर AQI 131 दर्ज किया गया था जो पिछले चार साल में दिवाली के दिन का सबसे कम स्तर था। लेकिन पटाखे फोड़े जाने के बाद सोमवार सुबह प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के डैशबोर्ड के मुताबिक, सुबह 9 बजे शहर का औसत AQI 171 था। यह पिछले साल दिवाली के अगले दिन दर्ज 134 के मुकाबले करीब 28 फीसदी ज्यादा है।

मुंबई के इन 8 इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब

मुंबई में सबसे ज्यादा प्रदूषण बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी इलाके में दर्ज किया गया जहां AQI 265 रहा। इसके बाद बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 232, सेवरी में 229, देवनार में 228, घाटकोपर में 221, नेवी नगर (कोलाबा) और शिवाजी नगर (मानखुर्द) में 220-220 और चेंबूर में 215 AQI दर्ज किया गया।

CPCB के मानकों के मुताबिक, 201 से 300 के बीच AQI को ‘खराब’ श्रेणी में रखा जाता है। इस स्तर की हवा सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इससे सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में जलन और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

इसके अलावा वर्ली के सिद्धार्थ नगर में AQI 194, भायखला में 188, मालाड वेस्ट में 183 और कांदिवली में 181 दर्ज किया गया। ये इलाके भी खराब श्रेणी के करीब रहे।

पटाखों के धुएं से बढ़ा PM2.5 का स्तर

CPCB के डैशबोर्ड के मुताबिक, इन इलाकों में प्रदूषण का मुख्य कारण PM2.5 कण रहे। ये बेहद छोटे प्रदूषक कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है। ये धुएं और ईंधन के जलने से निकलते हैं और सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (NIAS) के वायुमंडलीय वैज्ञानिक और चेयर प्रोफेसर गुफरान बेग ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मुंबई में पटाखे फोड़ने की वजह से AQI खराब हुआ है। पटाखों से बड़ी मात्रा में PM2.5 निकलता है। हालांकि, हवा की दिशा में बदलाव के कारण शहर का औसत AQI तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दे रहा है।

BMC ने रातभर चलाए पानी के छिड़काव वाले वाहन

दिवाली की रात पटाखों से बढ़े प्रदूषण को कम करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सभी नगर निगम वार्डों में मिस्ट स्प्रे और पानी के छिड़काव वाले वाहन तैनात किए थे। अधिकारियों के मुताबिक, ये वाहन पूरी रात अलग-अलग इलाकों में चलते रहे।

BMC के एक अधिकारी ने बताया कि वर्ली, मालाड, अंधेरी और घाटकोपर जैसे इलाकों में रात के समय AQI काफी खराब हो गया था। इसके बाद हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे वाहनों से पानी का छिड़काव कराया गया।

इन वाहनों में पानी के टैंकर और ऊपर लगे चार कैनन के जरिए हवा में पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके लिए कोलाबा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कुओं और तालाबों से गैर-पीने योग्य पानी लिया जाता है।

अभिजीत दीपके ने दिल्ली-मुंबई के AQI पर कसा तंज

दिवाली के बाद दिल्ली और मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सोमवार सुबह सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ”मैंने लोगों को अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए इतना दृढ़ निश्चयी कभी नहीं देखा।” दीपके ने अपनी पोस्ट के साथ #AQI, #Mumbai और #Delhi हैशटैग का इस्तेमाल किया।

Never seen people so determined to make their own lives miserable.#AQI #Mumbai #Delhi — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 9, 2026

दिल्ली में AQI 400 के पार, हवा गंभीर श्रेणी में

दिल्ली में भी दिवाली के अगले दिन वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। सोमवार सुबह राजधानी का AQI 400 के पार पहुंच गया और हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई। शहर के कई हिस्सों में सुबह घना स्मॉग छाया रहा और दृश्यता भी प्रभावित हुई।