अर्नब ने 8 पुलिसवालों पर लगाया मारपीट का आरोप, चोट के निशान दिखाए, कहा- जूते तक नहीं पहनने दिए

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने घर में घेर लिया, मुझे गर्दन से पकड़ा और धक्का दिया गया। मुझे बिना जूते के आना पड़ा और बुरी तरह मारपीट की गई। सामने आए वीडियो अर्नब ने अपनी बांह दिखाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि आठ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। अर्नब कुछ और कह पाते पुलिसकर्मी उन्हें अंदर ले गए।

मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने गोस्वामी को यहां लोअर परेल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिसकर्मी, गोस्वामी को धकेलते हुए वैन में बैठाते देखे गए। गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले जाने से पहले उनके घर में उन पर हमला किया।

#WATCH: Republic TV Editor Arnab Goswami shows injury marks, says, "Policemen surrounded me, held me by the scruff of my neck, pushed me. I'm here without shoes…I've been assaulted." #Maharashtra

(Video Source: Republic TV) pic.twitter.com/E4lk5xocbd

— ANI (@ANI) November 4, 2020