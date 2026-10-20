टाइगर श्रॉफ केस के आरोपियों को मुंबई लेकर जा महाराष्ट्र पुलिस की टीम वापस कोटा लौट आई है। सूत्रों ने बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस को ऐसी आशंका थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने रात में कोटा में रुकने का फैसला किया है।

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुंबई पुलिस शाम को कोटा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कुछ लोग कथित तौर पर उनका पीछा कर रहे थे। इसलिए वो पहले एक पुलिस स्टेशन पर रुके और फिर कोटा वापस लौट आए।

अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस की टीम सुरक्षा इंतजाम से संतुष्ट होने के बाद मुंबई लौटेगी। माना जा रहा है कि अब राजस्थान पुलिस की टीम मुंबई पुलिस को एस्कॉर्ट करेगी।

सोमवार सुबह गिरफ्तार किए गए थे आरोपी

राजस्थान पुलिस ने मुंबई पुलिस से मिली सूचना के आधार पर चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत, सोमवार सुबह कोटा में पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने का आरोप है।

पुलिस ने बताया कि टाइगर पर गोली चलाने के बाद आरोपी मुंबई से फरार हो गए। इन तीनों पर यह भी आरोप है कि ये दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। मुंबई पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान फूल सिंह (18), ऋतिक महतो (22) और रिहाब रहीसुद्दीन (18) के रूप में की है।

शाम को मुंबई के लिए रवाना हुई थी महाराष्ट्र पुलिस

आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद मुंबई पुलिस शाम कोटा के लिए रवाना हुई थी। कोटा की एक स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को आरोपियों की दो दिन की पुलिस कस्टडी दी है।

कोटा के ASP सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने तीनों आरोपियों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल की और आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करवाया।

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना से महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार बैकफुट पर क्यों है?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना और हाल के सालों में हुए कुछ अन्य हाई-प्रोफाइल अपराधों ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।