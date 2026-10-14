Mumbai Police Action on Protest: विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया पर बनने वाली नकारात्मक छवि से निपटने के लिए मुंबई पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों और फील्ड अफसरों को निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शनों को संभालते समय अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर अधिक सतर्क रहें।

पुलिस महकमे का मानना है कि सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया पर पुलिस की केवल सख्त कार्रवाई दिखाई जाती है, जबकि उनके संघर्ष और मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जनता के बीच पुलिस की सही तस्वीर पहुंचाने के लिए मुंबई पुलिस अब दिल्ली पुलिस के सफल ‘पर्सेप्शन मैनेजमेंट’ मॉडल को अपनाने जा रही है।

दिल्ली पुलिस का दिया उदाहरण

आला अधिकारियों ने मुंबई पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस के उन अभियानों के उदाहरण दिए, जहां सोशल मीडिया के जरिए यह दिखाया गया कि प्रदर्शनों के दौरान जवानों को किस तरह के दबाव और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों के डिहाइड्रेशन, हाथापाई और वर्दी फटने जैसे फुटेज शामिल हैं, जो पुलिस की असली चुनौतियों को सामने लाते हैं।

सोशल मीडिया पर एकतरफा वीडियो से बनती है गलत छवि

हाल ही में मुंबई में हुए विभिन्न प्रदर्शनों के दौरान कई यूट्यूबरों और वैकल्पिक मीडिया चैनलों द्वारा पुलिस की कार्रवाई के वीडियो बनाए गए थे।

अधिकारियों का कहना है कि इन वीडियो में अक्सर पुलिस को असंवेदनशील और सख्त दिखाया जाता है, जबकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का तनाव, घंटों खड़े रहना और संयम बनाए रखना कहीं दर्ज नहीं हो पाता। पुलिस प्रशासन का मानना है कि दोनों पक्षों की सच्चाई जनता के सामने आनी आवश्यक है।

विवादित मामलों में पारदर्शिता के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का सहारा

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए एक प्रदर्शनकारी को उसकी दादी के निधन की खबर मिलने पर घर जाने या फोन करने का विकल्प दिया था। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि बाद में कोई गलत आरोप न लग सके।

हालांकि प्रदर्शनकारी ने बाद में अधूरा वीडियो जारी करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के पारदर्शी कदम पुलिस की साख और जनता में भरोसा बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं।

त्योहारों के मौसम में दोहरा दबाव और ‘पर्सेप्शन मैनेजमेंट’ सेल की जरूरत

गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई पुलिस पर दोहरा दबाव है। एक तरफ जहाँ शहर में कई राजनीतिक व सामाजिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी, माउंट मैरी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों की सुरक्षा का जिम्मा भी पुलिस बल पर ही है।

दिल्ली पुलिस ने 2021 में ही एक विशेष ‘पर्सेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल’ का गठन किया था, जो फेक न्यूज, अफवाहों और नकारात्मक अभियानों का फैक्ट चेक (Fact Check) करती है। अब मुंबई पुलिस भी इसी तर्ज पर अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजबूत करने की तैयारी में है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई अपराध नहीं है और ऐसा करने के लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता है। पढ़िए पूरी खबर…