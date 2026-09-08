प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद आज ही शाम को मुंबई में भी एक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मुंबई में जिस जगह पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है, वहां से मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को ही दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक के पास गन बरामद हुई है जबकि एक के पास से PMO का फर्जी आईकार्ड मिला है।

इस घटना के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। जिन दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया है कि जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से एक खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बता रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति उसका बॉडीगार्ड था जिसके पास से बंदूक बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में जुट गई है।

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में है पीएम का कार्यक्रम

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, पीएम के इस कार्यक्रम में शामिल होने का समय शाम को 6 बजे के करीब है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) का उद्घाटन करने वाले हैं।

आरोपी की पहचान

हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान 24 साल के रोहन पारेख के तौर पर हुई है। सूत्रों ने बताया कि पारेख के पास एक नकली PMO पहचान पत्र था, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने वेरिफिकेशन के दौरान नकली पाया। रोहन पारेख का एक बॉडीगार्ड भी था जिसके पास से बंदूक मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की आगे की जांच कर रही है।

Mumbai Police say, "Two individuals have been detained from the venue in Mumbai where Prime Minister Narendra Modi was scheduled to attend an event. A gun was recovered from one of the individuals. The Mumbai Police detained a man at the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC)… — ANI (@ANI) September 8, 2026

मुंबई पुलिस ने कहा, आरोप है कि इन लोगों ने एक संदिग्ध सरकारी ID कार्ड का इस्तेमाल किया और हथियार लेकर मॉल की सिक्योरिटी को पार करते हुए जबरदस्ती BKC के जियो वर्ल्ड प्लाजा में घुस गए। BKC पुलिस स्टेशन में सरकारी कर्मचारी होने का नाटक करने और हथियार के साथ गैर-कानूनी तरीके से घुसने समेत BNS की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच मामले की आगे जांच कर रही है। हथियार का लाइसेंस वैध पाया गया है और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह घटना कल हुई थी।