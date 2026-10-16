Mumbai Air Pollution: मुंबई दुनिया का पांचवां और भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था iQAir की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के दौरान कम बारिश होने के बाद से मुंबई में लगातार तेज गर्मी और उमस पड़ रही है। इसका असर शहर की हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी संस्था iQAir के मुताबिक, गुरुवार को मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 152 दर्ज किया गया। हवा की इस स्थिति को सेहत के लिए खराब माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस समय मुंबई में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह जमीन के करीब मौजूद ओजोन गैस है।

मानसून के समय से पहले लौटने के बाद मुंबई में तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। इस महीने तीन बार शहर में कम से कम पिछले 10 साल के सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए। कई दिनों तक मुंबई का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

हवा की रफ्तार धीमी पड़ने से बढ़ रहा प्रदूषण

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (NIAS) में चेयर प्रोफेसर और वायुमंडलीय वैज्ञानिक गुफरान बेग ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इस साल मुंबई में अल नीनो जैसी जलवायु परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से हवा की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है, जबकि तापमान लगातार गर्म और मौसम उमस भरा बना हुआ है। हवा की रफ्तार कम होने से उसका ठीक से आना-जाना नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रदूषक तत्व निचले वायुमंडल में ही जमा होते जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है।”

अल नीनो एक ऐसी जलवायु संबंधी घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय हिस्से के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका असर अलग-अलग इलाकों के मौसम पर अलग-अलग तरह से पड़ता है।

गर्मी में ओजोन गैस भी बढ़ा सकती है प्रदूषण

यहां जिस ओजोन गैस की बात हो रही है, वह वायुमंडल की ऊपरी परत में मौजूद उस ओजोन से अलग है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। जमीन के करीब बनने वाली ओजोन एक प्रदूषक गैस है। यह तब बनती है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूरज की रोशनी की मौजूदगी में आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। गर्म और धूप वाले मौसम में इस गैस की मात्रा बढ़ सकती है।

दुनिया की सूची में दिल्ली मुंबई से सिर्फ एक पायदान नीचे

iQAir की इस सूची में दुनिया के 122 शहरों को शामिल किया गया था। इसमें मुंबई पांचवें नंबर पर रही, जबकि दिल्ली छठे स्थान पर थी। गुरुवार को दिल्ली का AQI 151 दर्ज किया गया, जो मुंबई के 152 से सिर्फ एक अंक कम था। वहीं, कोलकाता 124 के AQI के साथ दसवें नंबर पर रहा।

इस तरह iQAir के आंकड़ों में मुंबई की हवा दिल्ली से भी थोड़ी ज्यादा प्रदूषित दर्ज की गई। हालांकि, दोनों शहरों के AQI में अंतर बहुत कम था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े कुछ अलग कहानी बताते हैं

हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के डैशबोर्ड पर मुंबई की हवा की तस्वीर कुछ अलग नजर आई। CPCB के मुताबिक, मुंबई का AQI 98 था, जिसे संतोषजनक श्रेणी में रखा गया है। मुंबई में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाले 23 निगरानी केंद्र चालू थे। इनमें से 12 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता संतोषजनक दर्ज की गई।

देवनार में सबसे ज्यादा प्रदूषण, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भी पीछे नहीं

मुंबई के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर एक जैसा नहीं है। देवनार में AQI 156 दर्ज किया गया। इसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 145 और भांडुप के खिंडीपाड़ा इलाके में 129 AQI दर्ज हुआ।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, इन इलाकों में PM2.5 और PM10 प्रदूषण के प्रमुख कारण रहे। ये हवा में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर के भीतर पहुंच सकते हैं।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अगर देवनार में कचरा या प्लास्टिक जलाया जा रहा है, तो वहां की प्रदूषित हवा सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहती। यही वजह है कि देवनार के पास स्थित चेंबूर और कुर्ला जैसे इलाकों में भी AQI खराब दिखाई दे रहा है। हवा लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाती है और अपने साथ प्रदूषण भी फैलाती है।”

मुंबई के 26 वार्डों में प्रदूषण वाले इलाकों की पहचान के निर्देश

मुंबई में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सभी 26 वार्डों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने इलाकों में प्रदूषण के हॉटस्पॉट यानी उन जगहों की पहचान करें, जहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है। साथ ही, इन इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाएं।