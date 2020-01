JNU Violence: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ी तादात में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान बड़े अक्षरों में ‘FREE KASHMIR’ लिखा एक पोस्टर पकड़ लड़की विरोध कर रही थी। इस पोस्टर के दिखने के बाद से देश में सियासी बवाल मच गया है। हालांकि कई अन्य प्रदर्शनकारी इस हमले की निंदा करते हुए कई अलग-अलग तरह के पोस्टर पकड़ रखे थे। एक पोस्टर में ‘ABVP पर प्रतिबंध’ की मांग की, जबकि दूसरे में ‘स्टैंड विथ जेएनयू’ लिखा हुआ था।

“हमे चाहिए आजादी” के लगे नारे: बता दें कि इस हमले के विरोध में मुंबई के कई कॉलेजों के छात्र हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला था। इसमें आईआईटी बॉम्बे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अलावा कई अन्य संस्थाओं के छात्र शामिल थे।छात्रों ने मीडिया से कहा है कि आज जेएनयू के साथ हुआ है कल हमारे साथ भी सकता है। इसके साथ ही वहां “हमे चाहिए आजादी” के नारे लगाए जा रहे थे।

#WATCH Mumbai: Poster reading, ‘Free Kashmir’ seen at Gateway of India, during protest against yesterday’s violence at Delhi’s Jawaharlal Nehru University. #Maharashtra pic.twitter.com/i7SeImYxCE

— ANI (@ANI) January 6, 2020