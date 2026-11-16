मुंबई-गोवा हाईवे, मुंबई-कन्याकुमारी (NH-66) आर्थिक कॉरिडोर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी अहमियत कई वजहों से है। यह बंदरगाहों (ports) और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, यात्रा का समय काफी कम करता है और हर साल गणेश उत्सव के दौरान स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाता है।

इस हाईवे का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में माल ढुलाई के लिए भी किया जाता है। यह नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT), माणगांव के रास्ते दिघी पोर्ट और रायगढ़ के अगरदांडा टर्मिनल व शिपयार्ड को इंदापुर के जरिए जोड़ता है। इन रास्तों से तेल, केमिकल, कंटेनर और अन्य भारी सामान की ढुलाई होती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”फिलहाल मुंबई-गोवा हाईवे पर वाहनों की संख्या गोवा सीमा के पास रोजाना 15000 PCU (पैसेंजर कार यूनिट) से लेकर शुरुआती हिस्से में 30000 PCU प्रतिदिन तक है। इसमें से करीब 50 फीसदी वाहनों का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए होता है।”

इस हाईवे का काम पूरा होने के बाद मुंबई से गोवा तक सड़क से सफर करने में लगने वाला समय 13-14 घंटे से घटकर करीब 7-8 घंटे रह जाएगा।

यह हाईवे स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है- खासकर गणेश उत्सव के दौरान। यह कोंकण क्षेत्र के बड़े हिस्से से होकर गुजरता है। इसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लांजा, निवाली और कांटे जैसे इलाके शामिल हैं। ऐसे में मुंबई और ठाणे जिलों में रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोगों के लिए यह घर लौटने का एक अहम रास्ता है।

यह हाईवे कोंकण के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी जोड़ता है। इनमें हरिहरेश्वर मंदिर, दिवेआगर गोल्डन गणेश मंदिर, मुरुड-जंजीरा किला और पद्मदुर्ग किला शामिल हैं। इस हाईवे की योजना क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

इसके अलावा, यह हाईवे कोंकण क्षेत्र को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ता है। इस एयरपोर्ट का निर्माण मुंबई एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने और हवाई यातायात की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है।