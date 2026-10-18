बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार (18 अक्टूबर) की रात मुंबई के जुहू में हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की। हालांकि पुलिस ने कंफर्म किया है कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है।

हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है एक हमलावर टाइगर श्रॉफ की कार पर आगे से फायरिंग कर रहा है जबकि दूसरा हमलावर भीड़ के बीच गोलियां चला रहा है। पलक झपकते ही दोनों हमलावर भाग गए। जबकि एक तीसरा हमलावर भी था जो बाइक से भाग गया।