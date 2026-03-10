क्या आपको दादर के दशकों पुराने चीनी रेस्टोरेंट जिप्सी में मिलने वाली धीमी आंच पर पकी दाल मखनी या शेजवान सॉस का स्वाद पसंद है? हो सकता है कि अब उनका स्वाद पहले जैसा न हो। जिप्सी का रोस्ट चिकन या पेकिंग डक भी शायद मेनू से हटा दिया जाए। मुंबई के नरीमन प्वाइंट से लेकर दहिसर और मुलुंड तक के रेस्टोरेंट मालिक , कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण बाधा पैदा होने से निपटने के लिए मेनू में बदलाव कर रहे हैं। खाना पकाने के प्रोसेस को छोटा कर रहे हैं और धीमी आंच पर पकाए जाने वाले व्यंजनों को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। आपूर्तिकर्ताओं ने इस बाधा का कारण पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को बताया है।

भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। पिछले साल इसने 33.15 करोड़ मीट्रिक टन खाना पकाने की गैस की खपत की। भारत की एलपीजी की ज्यादातर मांग आयात से पूरी होती है और इस मात्रा का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के अहम रास्ते से आता है, जहां पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है।

जिप्सी रेस्टोरेंट के प्रशंसकों में राज ठाकरे जैसे राजनीतिक नेता, अभिनेता नाना पाटेकर और दिवंगत संगीत की दिग्गज हस्ती लता मंगेशकर शामिल हैं। उन्होंने अपना 75वां जन्मदिन इसी रेस्टोरेंट में मनाया था। यहां लिमाये परिवार मेनू को छोटा करने के बारे में सोच रहा है। अदिति लिमाये कामत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम उन व्यंजनों को बंद कर सकते हैं जिनमें गैस की खपत ज्यादा होती है, जैसे रोस्ट चिकन जिसे रात भर पकाना पड़ता है या पेकिंग डक या शिंगारा शीरा जैसी विशेष व्यंजन जिन्हें पकाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। पिछले 40 सालों से हमारी शेजवान सॉस घर पर ही बनाई जा रही है, लेकिन अगर समस्या बनी रहती है, तो हम कोई दूसरा विकल्प सोच सकते हैं, शायद बोतलबंद शेजवान सॉस। मेरे पिता (राहुल लिमाये) इस बारे में बहुत चिंतित हैं।” अदिति लिमाये ने बताया कि गैस एजेंसी के साथ दशकों पुराने संबंध होने के बावजूद, आपूर्ति नहीं हुई है।

प्रभादेवी स्थित मालवानी रेस्टोरेंट चैतन्य अस्सल मालवानी में मित्रा वालके ने कहा कि उनका प्रभादेवी आउटलेट पूरी तरह से सिलेंडरों पर निर्भर है। रेस्टोरेंट में आमतौर पर रोजाना लगभग तीन सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, व्यस्त दिनों में यह संख्या चार तक पहुंच जाती है। लेकिन जब वाल्के ने शनिवार को अपने विक्रेता को फोन करके रविवार के लिए चार सिलेंडर मांगे, क्योंकि वह महिला दिवस था, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें केवल दो ही सिलेंडर मिलेंगे।

शारदा भवन रेस्टोरेंट ने अपने मेनू में कटौती की

माटुंगा में, मशहूर शारदा भवन रेस्टोरेंट ने अपने मेनू में कटौती कर दी है। रेस्टोरेंट ने रवा डोसा और उत्तपम परोसना बंद कर दिया है क्योंकि इन्हें पकाने में ज्यादा समय लगता है और इनमें अधिक गैस की खपत होती है। मालिक रवि राव ने कहा, “हम फिलहाल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। अगर कल सिलेंडर नहीं मिले तो हमें समय कम करना पड़ सकता है।”

इस कमी का असर बेकरियों पर भी पड़ रहा है। इनमें से कई ने हाल ही में एलपीजी ओवन का इस्तेमाल शुरू किया है। वोकाला में मौजूद 66 साल पुरानी बेकरी वियना के मालिक तारा राज ने कहा, “कोयले के इस्तेमाल के खिलाफ नए दिशानिर्देशों के कारण हमने दिसंबर में लकड़ी से चलने वाले ओवन से एलपीजी ओवन में बदलाव किया।”

राज ने बताया कि बेकरी को आमतौर पर दो दिनों में तीन सिलेंडरों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, “शुक्रवार को हमने अपना ऑर्डर दिया था। हमारे विक्रेता ने हमें बताया था कि सिलेंडर आज (सोमवार) आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक वे नहीं मिले हैं।” फिलहाल, उन्होंने उत्पादन को इलेक्ट्रिक ओवन में ट्रांसफर कर दिया है और छोटे थोक ऑर्डर ठुकराने शुरू कर दिए हैं।

बांद्रा की सौ साल पुरानी बेकरी ‘जे हर्श एंड कंपनी’ चलाने वाले मेलविन डीएसए ने बताया कि उन्हें सोमवार को सिलेंडर मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, “जब हमने विक्रेता को फोन किया, तो पता चला कि उन्हें कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति कम करने के लिए कहा गया है।” उन्होंने आगे बताया कि उन्हें ओवन, फ्रायर और खाना पकाने के लिए रोजाना कम से कम तीन सिलेंडरों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, “सरकार ने ही हम बेकरों को गैस पर स्विच करने के लिए कहा है।”

पाइप से गैस की आपूर्ति करने वाले रेस्टोरेंट अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन कामत ने कहा कि पारंपरिक इमारतों में स्थित कई पुराने प्रतिष्ठान पूरी तरह से सिलेंडरों पर निर्भर हैं और उन्होंने कहा कि दाल मखनी जैसे धीमी आंच पर पकाए जाने वाले व्यंजन सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि तंदूर में बनने वाले व्यंजनों पर इसका असर पड़ सकता है। “रेस्टोरेंट को कोयले वाले तंदूरों की जगह गैस वाले तंदूर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अगर कमी बनी रहती है, तो बटर चिकन के साथ तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी।” दादर के आनंद भवन में प्रीतेश नायक ने बताया कि रेस्टोरेंट पिछले दो दिनों से सिलेंडर पाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमने इडली स्टीमर और बेन-मैरी जैसी कुछ चीजों को बिजली से चलाना शुरू कर दिया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि मंगलवार या बुधवार तक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अगर बुधवार तक सिलेंडर नहीं मिले, तो हमें व्यंजनों की संख्या या खुलने का समय कम करना पड़ेगा।”

हालात रोजाना चुनौतीपूर्ण होते जा रहे- विजय शेट्टी

एएचएआर के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने कहा, “शुक्रवार को इस कमी का पता चला और यह दिन-प्रतिदिन और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा है।” साथ ही उन्होंने बताया कि डीलरों ने पहले ही कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा, “19 किलो के सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर उद्योग जगत की समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा, “मुझे अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।” उन्होंने आगे बताया कि वे छगन भुजबल से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं बीपीसीएल और एचपीसीएल के शीर्ष अधिकारियों से तत्काल मिलने का समय भी तलाश रहा हूं।”

पुरी को लिखे अपने पत्र में शेट्टी ने लिखा, “हम आपके निर्देश के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी यह सुनिश्चित करेंगी कि इस प्रकार खरीदी गई एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को ही किया जाए। यद्यपि हम समझते हैं कि वैश्विक भू-राजनीतिक कारकों के कारण वर्तमान स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है, फिर भी एलपीजी की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट का पूरे आतिथ्य उद्योग पर गंभीर और तत्काल प्रभाव पड़ेगा।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड काल में भी रेस्टोरेंट को जरूरी सेवाओं में गिना जाता था, फिर भी उनकी आपूर्ति अचानक बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा, “20 प्रतिशत तक की कटौती तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कटौती हर रेस्टोरेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। हम उद्योग के रूप में 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देते हैं और लगभग एक करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो शहर ठप्प हो जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि हर रेस्तरां अपने आकार और क्षमता के अनुसार सिलेंडर का स्टॉक रखता है, लेकिन बड़ी मात्रा में सिलेंडर का स्टॉक रखना भी जोखिम भरा है।

एनआरएआई ने हरदीप पुरी को लिखा पत्र

भारत भर में 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी शनिवार को पुरी को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा से ज्यादातर रेस्टोरेंट के बंद होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। संस्था ने कहा, “इससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और लोगों के लिए जरूरी सेवा के रूप में भोजन की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। हम तत्काल स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हैं।”

