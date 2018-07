मंगलवार को मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हुई है। इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम लगने की खबर है। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, सागर और इनसे जुड़े इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

#MadhyaPradesh: India Meteorological Department issues heavy rainfall alert for Bhopal, Hoshangabad, Indore, Ujjain, Sagar and adjoining areas in the next 24 hours.