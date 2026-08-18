मुंबई की बाइकर रिद्धी ठक्कर की मौत के मामले में जांच कर रही छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अनजान ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस इस मामले में रैली ऑर्गनाइजर की भूमिका की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऑर्गनाइजर की तरफ से तो कोई चूक नहीं हुई।

पुलिस की जांच के बीच रैली ऑर्गनाइजर अमिता बैस और छाया सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया है कि एक्सीडेंट से पहले रिद्धी की बाइक का ब्रेक लीवर ढीला हो गया था और हमने उसे बाइक रैली में हिस्सा नहीं लेने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने जिद की और वह रैली का हिस्सा बनी।

‘रिद्धी की बाइक का ब्रेक लीवर ढीला हो गया था’

एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अमिता बैस ने कहा है, “पहले कुछ एक्सीडेंट के बाद रिद्धी की बाइक एवेंजर का ब्रेक लीवर ढीला हो गया था और रिद्धि उसे चलाना चाहती थी। हमने उसे दो-तीन बार कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते और उसे चलाने की कोई जरूरत नहीं है और हम उसे टो करवा सकते हैं, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। छाया ने भी बाइक का हैंडल पकड़ लिया था, जिससे रिद्धि को बाइक चलाने नहीं दिया गया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। क्योंकि वह एक अनुभवी और कुशल राइडर थी और हम उसे नाराज नहीं करना चाहते थे।”

‘जहां एक्सीडेंट हुआ वह ब्लाइंड स्पॉट था’

अमिता बैस ने कहा है, “मैं उससे लगभग 50 फीट पीछे गाड़ी चला रही थी, क्योंकि मैं रैली के लिए टेल थी। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वह एक C-शेप का कर्व था और एक ब्लाइंड स्पॉट भी था। दूसरी लेन से आ रहा एक ट्रक उसे कुचलकर मौके से भाग गया। यह सब तीन से चार सेकंड में हुआ। मैंने लीड को कॉल किया और हमने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और रिद्धि को सात से आठ मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाया।”

‘सोशल मीडिया पर मुझे दोषी बता रहे लोग’

अमिता ने आगे कहा कि इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मुझे काफी ट्रोल किया जा रहा है। अमिता के मुताबिक, सोशल मीडिया पर लोग मुझे काफी बुरा बोल रहे हैं, मुझे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को लगता है कि रिद्धी हमारी वजह से मारी गई है। भले ही यह विमेन राइडर्स क्लब के तहत पहली रैली थी, लेकिन इससे पहले हमने पांच बाइक रैलियाँ ऑर्गनाइज की हैं, और हम नियमों को लेकर बहुत सख्त हैं।

पुलिस की जांच कहां तक पहुंची?

वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही छत्तीसगढ़ पुलिस ने अनजान ट्रक ड्राइवर के खिलाफ BNS की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) और 281 (पब्लिक वे पर रैश ड्राइविंग) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत FIR दर्ज कर ली है और ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। खबर लिखे जाने तक ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तार नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब ऑर्गनाइजर की भूमिकी की जांच में जुट गई है।

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