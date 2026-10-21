दशहरे के अगले दिन बुधवार को मुंबई की सुबह धुंध की मोटी चादर के साथ हुई। यूएस बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन IQAir के मुताबिक, मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गई। इस दौरान शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया। इस स्तर के साथ मुंबई उस समय भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी बन गई।

IQAir के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा 201 AQI के साथ पहले स्थान पर रही। पाकिस्तान का लाहौर 190 AQI के साथ दूसरे और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर 180 AQI के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, दिल्ली का AQI 164 दर्ज किया गया, जो मुंबई से थोड़ा कम था।

मुंबई की हवा में PM2.5 की मौजूदगी चिंता का विषय

IQAir की रिपोर्ट में मुंबई की हवा में PM2.5 को प्रमुख प्रदूषकों में शामिल किया गया। PM2.5 बेहद महीन कण होते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। IQAir ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुंबई के छह निगरानी केंद्रों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। इनमें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का निगरानी केंद्र भी शामिल था।

हालांकि, IQAir के आंकड़ों और भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला। CPCB के मुताबिक, बुधवार दोपहर मुंबई का औसत AQI 113 दर्ज किया गया। शहर के 23 सक्रिय निगरानी केंद्रों में कोलाबा में सबसे ज्यादा 160 AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में 150 और बांद्रा पूर्व के खेरवाड़ी इलाके में 142 AQI दर्ज हुआ।

IQAir और CPCB के आंकड़ों में क्यों है अंतर?

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर उनकी निगरानी और आकलन के अलग-अलग मेथड्स के कारण हो सकता है। IQAir हालिया बदलावों को दर्ज करने के लिए प्रति घंटे के औसत आंकड़ों का इस्तेमाल करता है और काफी हद तक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का आकलन करता है। वहीं, CPCB और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के निगरानी केंद्र निर्धारित स्थानों पर आसपास की हवा की गुणवत्ता मापते हैं।

सरकारी निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में AQI का स्तर कम होने के बावजूद बुधवार को मुंबई की वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार तक शहर का औसत AQI 102 था, जो बुधवार को बढ़कर 113 हो गया। IQAir ने इसी दौरान 165 AQI दर्ज किया, जिससे शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता बढ़ गई।

मानसून की विदाई के बाद बढ़ता है प्रदूषण

मुंबई में मानसून के बाद के महीनों में वायु प्रदूषण बढ़ना आम बात है। बारिश कम होने के बाद धूल के कण लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। हवा में नमी और मौसम की परिस्थितियों में बदलाव भी प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं।

हालांकि, इस साल मुंबई की हवा अक्टूबर की शुरुआत से ही खराब होने लगी थी। शहर का AQI 2 अक्टूबर को ही 100 के पार पहुंच गया था। आमतौर पर मानसून के बाद प्रदूषण बढ़ने की स्थिति को देखते हुए इस साल हवा की गुणवत्ता में जल्दी आई गिरावट को असामान्य माना जा रहा है।

अल नीनो के कारण शुष्क मौसम बढ़ा सकता है परेशानी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अल नीनो से जुड़ी शुष्क मौसम परिस्थितियां भी मुंबई की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। इन परिस्थितियों के कारण मानसून की जल्दी विदाई और बारिश से मिलने वाली राहत की संभावना कम होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश नहीं होने पर धूल और अन्य सूक्ष्म कण वातावरण में लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं।

पर्यावरण वैज्ञानिक तुहिन बनर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि आने वाले सप्ताह में मुंबई की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। उनके मुताबिक, इस साल अल नीनो के कारण मध्य पूर्व से आने वाली हवाएं वातावरण में शुष्कता बढ़ा रही हैं।

बनर्जी ने यह भी कहा कि समुद्र से आने वाले सोडियम क्लोराइड (NaCl) के सूक्ष्म कण भी वातावरण में मौजूद हैं। उनके अनुसार, समुद्र से आने वाले ये महीन कण हवा में लंबे समय तक तैरते रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के संकेत नहीं हैं और आने वाले सप्ताह में वायु गुणवत्ता और बिगड़ सकती है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 के पार, GRAP-1 हुआ लागू; जानें किन गतिविधियों पर लगेगा प्रतिबंध?

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। GRAP-1 तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। बुधवार को सुबह 9 बजे के आसपास एक AQI 233 दर्ज किया गया और सरकार ने GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।