Mumbai Bandh LIVE: मुंबई के कई इलाकों में लगी धारा-144, बसों में की गई तोड़फोड़, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

Mumbai Bandh Live: महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार (1 जनवरी) को भीम कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने जुटे लाखों दलितों की मराठा संगठनों से हिंसक झड़प होने के बाद दलित समुदाय ने मंगलवार को बंद का आह्वान किया है। इस हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। मुंबई के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकार ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। राज्य में कोई भी गलत संदेश नहीं फैलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की दरख्वास्त करता हूं। संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और एक शख्स की भी मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

इससे पहले सैकड़ों की तादाद में गुस्साए लोगों ने मुलुंद, चेम्बुर, भांडुप, विख्रोली के रमाबाई आंबेडकर नगर और कुर्ला के नेहरू नगर में ट्रेन अॉपरेशंस को रोक दिया। पुणे के हड़पसर और फुर्सुंगी में बसों के साथ तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते एहतियात के तौर पर अहमदनगर और औरंगाबाद जाने वाली बसों को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मारे गए युवक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की। इस मामले पर केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उन्होंने मोरेगांव हिंसा को लेकर फडणवीस से बात की है। उन्होंने कहा, ”मैंने उनसे घटना की जांच कराने की मांग की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जाने के लिए भी कहा, ताकि ऐसी घटनाएं बार-बार न हों”। दूसरी ओर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम ने कहा, ”यहां समूह में लोग मौजूद हैं, जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अब तक उन्हें हटाने में कामयाब रही है”।

यहां पढ़ें Mumbai Bandh News Live Updates:

-आज सुबह एनसीपी नेता शरद पवार ने ट्विटर पर स्थानीय प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को मालूम था कि इतने लोग समारोह में मौजूद रहेंगे, लेकिन वह फिर भी स्थिति को काबू नहीं कर पाया।

-चेम्बुर में शिव सेना शाखा अॉफिस के दरवाजे को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने घटनास्थल से यह तस्वीर भेजी है।

-पुणे के हड़पसर और फुर्सुंगी में बसों के साथ तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते एहतियात के तौर पर अहमदनगर और औरंगाबाद जाने वाली बसों को रद्द कर दिया गया है।

Pune: Buses vandalised in Hadapsar, Fursungi; all bus services to Ahemadnagar, Aurangabad suspended #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/8ZH7zNsfwD

-सोमवार को मुख्य समारोह भीम कोरेगांव के जय स्तंभ पर शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी गांवों की ओर से हिंसक झड़प शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक दलित समुदाय के 5 लाख से ज्यादा लोग भीम कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पुणे शहर में जमा हुए थे। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेनाओं ने 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं की सेना को शिकस्त दी थी। हर साल एक जनवरी को हजारों दलित जयस्तंभ तक मार्च करते हैं। पिछले वर्षों पर नजर डालें को कभी हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इस साल किसी अन्य झगड़े के कारण भीम कोरेगांव के आसपास के इलाकों में तनाव पसरा हुआ था।

Maharashtra: Violence between two groups during an event to mark 200 years of the Bhima Koregaon battle near Pune yesterday, vehicles set on fire pic.twitter.com/5RpITAK4qB

— ANI (@ANI) January 2, 2018