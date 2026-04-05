Online Redicalisation Exposed: आतंकी मॉड्यूल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस की एंटी टेररिज़्म स्क्वॉड (ATS) ने एक जॉइंट ऑपरेशन में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई आतंकी संगठन से जुड़े कुछ खास इनपुट्स के आधार पर हुई थी। एजेंसियों का कहना है कि दोनों ही संदिग्धों के संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से हैं।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, दिल्ली और मुंबई की पुलिस ने जिन संदिग्धों को दबोचा है। उनको लेकर खुलासा हुआ है कि ये लोग दिल्ली में एक बार फिर एक बड़े ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। यह कार्रवाई मुंबई के कुर्ला और मुंबई के पास स्थित खडवली इलाके में की गई थी।

संवेदनशील सामाग्री भी हुई जब्त

इस संयुक्त ऑपरेशन में पकड़े गए संदिग्धों की पहचान कामरान उर्फ सोनू उर्फ मोज़े और बड़ा इमरान के तौर पर हुई है। सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के पास से कुछ संवेदनशील सामग्री भी बरामद की गई है, जिनकी जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दोनों को ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया गया था और आतंकी संगठन द्वारा उनका ब्रेनवॉश किया गया हो सकता है।

बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सौंप दी गई है। एजेंसियां आरोपियों के नेटवर्क, उनके संपर्कों और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही हैं।

कट्टरपंथ फैलाने की साजिश

अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों ओडिशा से ऑपरेट किए जा रहे एक मॉड्यूल का हिस्सा हैं. हैंडलर्स भी सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों और ग्रुप के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का केस दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। इन पर ऑनलाइन कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है।

कुशीनगर से पकड़ा गया था एक शख्स

गौरतलब है कि पहले खबर यह आई थी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक युवक को हिरासत में लिया है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया।

पिछले कई महीनो से दिल्ली के स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को बम की धमकी के मामले में आखिरकार पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर देशभर के स्कूलों, उच्च न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों को 1,100 से ज्यादा फर्जी बम धमकियां देने का आरोप है। अधिकारियों ने सोमवार (30 मार्च 2026) को यह जानकारी दी। पढ़िए पूरी खबर…