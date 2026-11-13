महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शिफ्ट करने के प्रस्ताव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस योजना का विकल्प सुझाया है। फड़नवीस के इस कदम पर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि मुख्यमंत्री को अब यह बात समझ आई है कि मुंबई एयरपोर्ट का कोई विकल्प नहीं है।

संजय राउत ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी न तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और न ही देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हितों के साथ-साथ यहां के उद्योगों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। दरअसल, मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाले अडानी समूह और एयरलाइंस कंपनियों के बीच उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने को लेकर विवाद चल रहा है।

संजय राउत ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की सुविधाओं पर उठाए सवाल

संजय राउत ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की तैयारियों और वहां पहुंचने की सुविधाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नए एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए जरूरी सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी अभी नजर नहीं आती।

राउत ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, “मैंने दो बार नवी मुंबई एयरपोर्ट जाने की कोशिश की और थक गया। वहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं और माहौल नहीं हैं।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में ही इतनी परेशानी होगी, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का क्या फायदा है?

फड़नवीस ने अडानी की योजना के बदले क्या सुझाव दिया?

दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को पत्र लिखकर मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के पुनर्निर्माण का वैकल्पिक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि टर्मिनल-1 को एक साथ बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से दोबारा बनाया जाना चाहिए।

फड़नवीस का मानना है कि ऐसा करने से मुंबई एयरपोर्ट का संचालन जारी रखा जा सकेगा और उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका यह प्रस्ताव अडानी समूह की उस योजना के विकल्प के तौर पर आया है, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट से 14 अंतरराष्ट्रीय रूट की उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भेजने की बात कही गई थी।

14 अंतरराष्ट्रीय रूट की उड़ानें नवी मुंबई शिफ्ट करने की योजना पर विवाद

मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने टर्मिनल-1 के पुनर्विकास से जुड़ी योजना पेश की थी। इसके तहत टर्मिनल-1 के पुनर्निर्माण के दौरान यात्रियों की व्यवस्था करने के लिए टर्मिनल-2 की क्षमता में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था।

शुरुआती योजना के मुताबिक, हर हफ्ते होने वाली 770 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 265 उड़ानों को 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव था। नवी मुंबई एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर है।

इस प्रस्ताव का कई एयरलाइंस ने विरोध किया है। खाड़ी देशों की एयरलाइंस ने तो अपनी पुरानी समर स्लॉट व्यवस्था में बदलाव को लेकर कूटनीतिक स्तर पर मामला उठाने की चेतावनी भी दी है। एयरलाइंस का कहना है कि इस तरह के बदलाव से उनके संचालन और यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

फिलहाल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस की आपत्तियों और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के वैकल्पिक प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

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