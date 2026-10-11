Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 के पुनर्निर्माण और उड़ानों की शिफ्टिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। एयरलाइंस ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट नहीं दी जाती, वे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरलाइंस और ऑपरेटर के बीच टकराव की स्थिति है। एयरलाइंस ने एयरपोर्ट ऑपरेटर ‘मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ (MIAL) से मांग की है कि 25 अक्टूबर से अपनी 265 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) शिफ्ट करने से पहले, उन्हें टर्मिनल 1 (T1) की स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट (सुरक्षा जांच) रिपोर्ट सौंपी जाए।

13 अक्टूबर की बैठक के लिए एयरलाइंस की 6 बड़ी मांगें

शुक्रवार को ‘एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी’ ने MIAL को एक विस्तृत पत्र भेजा। इस पत्र में 13 अक्टूबर को होने वाली हितधारकों की अहम बैठक के एजेंडे में 6 मुख्य बिंदुओं को शामिल करने की मांग की गई है।

एयरलाइंस चाहती हैं कि MIAL उन कंसल्टेंट रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करे जिनके आधार पर T1 की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा पुनर्निर्माण योजना का पूरा प्रेजेंटेशन भी मांगा गया है।

T2 के विस्तार और क्षमता के आंकड़ों पर उठे सवाल

AOC ने अपने पत्र में टर्मिनल 2 (T2) के विस्तार की वर्तमान स्थिति, इसके दायरे और समयसीमा पर भी जवाब मांगा है। गौरतलब है कि T2 के विस्तार से हर साल लगभग 50 लाख (5 मिलियन) अतिरिक्त यात्रियों को संभालने की क्षमता जुड़ने की उम्मीद थी।

इसके साथ ही एयरलाइंस ने साल 2026 के लिए दोनों टर्मिनलों की घोषित क्षमता के मुकाबले वास्तविक मासिक उपयोग के आंकड़े मांगे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यह कटौती कितनी तर्कसंगत है।

विकल्प और नियमों के पालन की समीक्षा की मांग

एयरलाइंस का मानना है कि क्षमता और मांग के सही आकलन से T1 के पुनर्निर्माण के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने MIAL से पूछा है कि इस प्रक्रिया में कौन-कौन से अन्य विकल्पों पर विचार किया गया था, जैसे T2 पर अस्थायी पैसेंजर-प्रोसेसिंग फैसिलिटी (यात्री सुविधा केंद्र) बनाना।

इसके साथ ही एयरलाइंस ने मांग की है कि यदि एयरपोर्ट की क्षमता में कटौती होती है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्लॉट-आवंटन दिशानिर्देशों के अनुपालन की औपचारिक समीक्षा की जाए।

अडानी समूह के प्रबंधन और मंत्रालय के हस्तक्षेप का असर

आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (MIAL) और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) दोनों का संचालन अडानी समूह के पास है। यह पूरा विवाद तब और गहरा गया जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हस्तक्षेप करते हुए MIAL की उस योजना पर रोक लगा दी, जिसके तहत T2 की 770 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 265 को कम किया जाना था। MIAL का इरादा T1 के आंशिक पुनर्निर्माण से प्रभावित होने वाली घरेलू उड़ानों को T2 पर जगह देने का था।

T1B का पुनर्निर्माण और उड़ानों के समय का संकट

MIAL की योजना के अनुसार, जनवरी 2027 से टर्मिनल 1B के उत्तरी हिस्से को गिराकर नया ढांचा तैयार किया जाना है। इस निर्माण कार्य से पहले ही MIAL ने 46 एयरलाइंस को पत्र लिखकर कहा था कि वे 25 अक्टूबर से अपनी कुछ उड़ानें 50 किलोमीटर दूर नवी मुंबई स्थानांतरित करें या उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दें। MIAL का दावा है कि T1 के नए स्वरूप में तैयार होने के बाद क्षमता बढ़ेगी और उड़ानों का पुराना समय बहाल कर दिया जाएगा।

विकास का समर्थन लेकिन फैसलों पर सवाल

एयरलाइंस ने यह स्पष्ट किया है कि वे मुंबई एयरपोर्ट के नवीनीकरण और विस्तार का पूरी तरह समर्थन करती हैं। हालांकि, उनका सवाल यह है कि आखिर एक-तिहाई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जबरन नवी मुंबई भेजने की क्या मजबूरी है?

उनका कहना है कि जब तक स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट और पूरे प्लान की जानकारी सामने नहीं आती, तब तक इतना बड़ा फैसला यात्रियों और उड़ानों के संचालन के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

आगामी बैठक पर टिकीं उद्योग की नजरें

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद 25 अक्टूबर की डेडलाइन फिलहाल रोक दी गई है और MIAL को एयरलाइंस के साथ मिलकर एक नई और संशोधित योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार (13 अक्टूबर) को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा आकलनों, एयरपोर्ट की क्षमता की सीमाओं और उड़ानों के स्थानांतरण के पीछे के तर्कों पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।

फ्लाईदुबई एयरलाइन के विमान को कथित तौर पर हाईजैक करने और भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर जानलेवा हमला करने के मामले की अब NIA जांच करेगी। शनिवार को NIA ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी। एजेंसी ने एंटी-हाइजैकिंग एक्ट, 2016 की धारा 3 और सख्त अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) के तहत केस दर्ज कर लिया। पढ़िए पूरी खबर…