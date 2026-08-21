Mumbai News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पवई इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 25 वर्षीय एक एयरहोस्टेस के साथ कथित तौर पर तंत्र-मंत्र के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी एक 28 वर्षीय व्यक्ति है, जिसने किन्नर (ट्रांसजेंडर) का वेश धारण कर रखा था और पीड़ित महिला के बीमार पति को ठीक करने का झांसा देकर फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ था।

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल शिंदे (28) को बुधवार तड़के कलवा स्थित एक झुग्गी झोपड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज होने के महज 4 घंटे के भीतर यह गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पवई की इमारत से लेकर कलवा तक के रास्ते में लगे 100 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले।

घर में कैसे घुसा था शख्स?

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12:20 बजे से 12:50 बजे के बीच की है। आरोपी अनिल शिंदे किन्नर का रूप बनाकर सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर इमारत के भीतर घुस गया। वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा और कई दरवाजे खटखटाए, जिसके बाद एयरहोस्टेस ने अपने घर का दरवाजा खोला।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन-3) दत्ता नलावड़े ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, “आरोपी ने दावा किया कि वह बुरी नजर और बीमारियों को दूर कर सकता है। फ्लैट में प्रवेश करने के बाद उसने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया।”

पीड़िता ने पुलिस से क्या दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसका पति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। इस वजह से वह आरोपी की बातों में आ गई और यह सोचकर उसे घर के अंदर आने दिया कि शायद वह उसके पति को ठीक करने में मदद कर सकता है।

जल छिड़कने के नाम पर की वारदात, 200 रुपये लेकर भागा

शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पहले पीड़िता पर जल छिड़का और आशीर्वाद देने के बहाने उसके सिर पर हाथ रखा, जिसके बाद उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब महिला ने शोर मचाया, तो आरोपी महिला से 200 रुपये छीनकर मौके से फरार हो गया।

मंगलवार रात करीब 11 बजे पीड़िता ने पवई पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही डीसीपी दत्ता नलावड़े के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ निरीक्षक ए.एस. सावंत, निरीक्षक सुशांत बंदगर और उप-निरीक्षक संदीप पाटिल की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

काला जादू रोधी कानून के तहत भी होगी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी अनिल शिंदे को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक धमकी देने सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ काला जादू और अंधविश्वास विरोधी अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार किन्नर का वेश बनाकर भीख मांगने का काम करता है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया है।

दिल्ली जेल विभाग के 49 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आईडी वेरफिकेशन में गड़बड़ी पाए जाने के कारण इन अधिकारियों की नौकरी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसने उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी। पढ़िए पूरी खबर…