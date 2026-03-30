20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस: बढ़ती मांग के बीच रेल मंत्रालय ने भारत की 42वीं वंदे भारत ट्रेन की 20 कोच वाली सर्विस को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन को नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को हरी झंडी दिखाई थी। इसका संचालन और रखरखाव पश्चिम रेलवे (WR) जोन द्वारा किया जा रहा है।

भारत की 42वीं वंदे भारत ट्रेन: रूट और ट्रेन संख्या

भारत की 42वीं वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई सेट्रल के बीच चलती है। गाड़ी संख्या 22962/22961 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रेल-अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन की कमर्शियल सर्विस 13 मार्च 2024 को शुरू हुई थी। इस ट्रेन को लॉन्च के समय 16 कोच के साथ शुरू किया गया था।

हालांकि, जनवरी 2026 में पहली बार इस ट्रेन में चार अतिरिक्त कोच जोड़े गए और ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ने लगी। मार्च में भी 20 कोच के साथ इस ट्रेन को चालू रखा गया। इन चार एसी चेयर कार कोच के साथ ट्रेन की कुल क्षमता 278 यात्रियों की हो गई है।

वेस्टर्न रेलवे (WR) जोन ने अपने बयान में कहा, ”यात्रियों से मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया और लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में 20 कोच की अस्थायी बढ़ोतरी को 1 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।”

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन: दूरी और समय

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन 491 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। यह ट्रेन रविवार के अलावा सप्ताह के बाकी सभी दिनों ऑपरेट होती है।

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस: स्टॉपेज

अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन संख्या 22961/22962 वंदे भारत एक्सप्रेस चार रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। इनमें वडोदरा, सूरत, वापी और बोरिवली शामिल हैं।

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भारतीय रेलवे (IR) ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और इसे यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने रिजर्व ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को भी यात्रा की तारीख को छोड़कर 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है।