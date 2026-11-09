बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सपा नेता सनातन पांडे द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शहनवाज हुसैन ने ANI से कहा कि देश कभी भूलेगा नहीं कि किस तरह मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के खून से सरयू के पानी को लाल कर दिया था।

उन्होंने आगे कहा कि जब समाजवादी लोग लाल टोपी पहनते हैं तो सरयू नदी का लाल रंग याद आता है, जो खून से लाल हो गया था।

शहनवाज हुसैन ने इस दौरान अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव को अब रामजी की और राम मंदिर की भी याद आ रही है लेकिन वो भूल जाते हैं कि कार सेवकों के खून से सरयू नदी को लाल करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसके सांसद बशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं।”

#WATCH | Delhi: On Samajwadi Party leader Sanatan Pandey's remark, BJP leader Syed Shahnawaz Hussain says, "The nation will never forget how Mulayam Singh Yadav turned the Saryu River red with the blood of the 'kar sevaks'. Whenever the Samajwadi people wear their red caps, it… pic.twitter.com/Fnolckt8P0 — ANI (@ANI) November 9, 2026

तरुण चुघ बोले- देश जानता है सपा ने कितने पाप किए

सनातन पांडे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के सांसद तरुण चुघ ने कहा कि देश जानता है कि सपा ने कितने पाप किए हैं। अब उन्होंने स्वीकार किया है कि 6 दिसंबर 1992 हो या या 30 अक्टूबर 1990 हो सपा और कांग्रेस का रुख क्या था, श्रीराम मंदिर पर स्टैंड क्या था।

उन्होंने कहा कि सपा के गुंडों ने अयोध्या की गलियों को कारसेवकों के खून से लाल कर दिया था। अयोध्या की वो गलियां अभी भी हमारे मन से निकली नहीं हैं। सरयू को लाशों से ढक दिया गया था। सपा के ये पाप भुलाए नहीं जा सकते।

सनातन पांडे ने क्या कहा?

सपा की सीनियर नेता सनातन पांडे ने कहा कि बीजेपी 35 सालों से मुलायम सिंह यादव को कोस रही है। इसी नैरेटिव के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। बीजेपी के राज में जेन जी के ऊपर गोली चलाई गई। अगर ये भारत के संविधान को मानते हैं तो इन्हें जिम्मेदारी मानते हुए पक्ष-विपक्ष की मीटिंग बुलाकर गलती स्वीकार करनी चाहिए थी।

#WATCH | Ballia, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Sanatan Pandey says, "… For 35 years—ever since 1991—they (BJP) have been criticising Mulayam Singh Yadav, claiming that he ordered firing on Ram devotees. They have used this narrative to mislead the public. But tell me,… pic.twitter.com/HlBxhorBuO — ANI (@ANI) November 9, 2026

उन्होंने कहा कि सपा संविधान का पालन करती है, बीजेपी लूटने का काम करती है। मुलायम सिंह यादव ने बिलकुल सही किया, उन्होंने भारत के संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई। उस समय भारत की सेना लगई गई थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी। वहां राम भक्त कैसे पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी थी।

सनातन पांडे ने आगे कहा कि अगर नेताजी ने गोली नहीं चलाई होती, विवादित ढांचा गिर गया होता तो देश में गृह युद्ध शुरू हो गया होता। उस समय कई देशों में मंदिर तोड़ दिए गए थे। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई थी, यह हम डंके की चोट पर कहते हैं।

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अयोध्या सीट से प्रत्याशी पवन पांडे ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को रामनगरी का दौरा करने वाले हैं और राम मंदिर के दर्शन करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।