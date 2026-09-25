‘दिल्ली कॉन्फिडेंशियल’ में आपका स्वागत है। राजधानी की सत्ता के गलियारों की अंदरूनी खबरें एक बार फिर आपके सामने हैं। आज की प्रमुख खबरों में राहुल गांधी के कार्यक्रम की बदली हुई प्रेजेंटेशन है जिसमें ‘लोकतंत्र के विध्वंसक’ निशाने पर हैं। वहीं RSS से जुड़े एक संगठन ने देशभर में एक करोड़ लोगों से पूरा ‘वंदे मातरम’ गाने की योजना बनाई है।

राहुल गांधी के कार्यक्रम की प्रेजेंटेशन बदली

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में अपनी एक प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव किए। इससे पहले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमों में राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, RSS प्रमुख मोहन भागवत, NSA अजित डोभाल के साथ उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की तस्वीरें दिखाई जाती थीं। इस स्लाइड का शीर्षक ‘The system has captured the country’ था।

गुरुवार की प्रेजेंटेशन में इसका शीर्षक बदलकर ‘Destroyers of Democracy’ कर दिया गया। वहीं मुकेश अंबानी की तस्वीर इस बार स्लाइड में नहीं थी। उनकी जगह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीरें शामिल की गईं।

25 हजार जगहों पर गाया जाएगा पूरा ‘वंदे मातरम’

RSS से जुड़े संगठन विद्या भारती ने ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर देशभर में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके तहत शुक्रवार सुबह 11 बजे देशभर में करीब 25 हजार स्थानों पर एक करोड़ लोग राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ का पूरा वर्जन गाएंगे।

इसमें विद्या भारती से जुड़े स्कूलों के छात्र, शिक्षक, अभिभावक और अन्य नागरिक शामिल होंगे। संगठन का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश देना और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना को सम्मान देना है।

राहुल गांधी ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

चुनाव आयोग को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने भी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांंग की। इस दौारन उन्होंने ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाने की सलाह दी।

राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक कांग्रेस जो कह रहे थी, वही अब दो चुनाव आयुक्तों ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने देश के खिलाफ काम किया है। इसी दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका की जांच की मांग भी की।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चला है कि SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर ही सवाल उठाए गए। ये सवाल तीन में से दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे। संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार इसे लेकर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें।