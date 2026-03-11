सूरत नगर निगम ने 17वीं शताब्दी की एक इमारत का नाम बदल दिया है। इमारत का नाम मुगल सराय से बदलकर तापी भवन कर दिया गया है। इस इमारत में सूरत नगर निगम का दफ्तर भी है। यह दफ्तर मुगलीसारा क्षेत्र में है। मुगलीसारा का नाम बदलकर तापीपुरा कर दिया गया है।

सूरत नगर निगम में भाजपा सत्ता में है और गुजरात में जल्द होने वाले शहरी निकाय चुनाव से पहले नगर निगम की ओर से हुई अंतिम बैठक में यह फैसला लिया गया।

जब नगर निगम बोर्ड की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया तो इसे बहुमत से पारित कर दिया गया।

2018 में मुगल सराय इमारत का नाम बदलने का प्रस्ताव बीजेपी के पार्षद विजय चौमल ने रखा था। ताजा फैसले के बाद चौमल ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वह बेहद खुश हैं क्योंकि 6 साल के बाद मुगल सराय इमारत का नाम बदलने का उनका सपना पूरा हो गया है।

यात्रियों के रुकने के लिए बनाई गई थी इमारत

मुगल सराय यात्रियों के रुकने की एक सराय थी और इसे मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में 1644 ईस्वी में बनाया गया था। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के परिवार के मुख्य अंगरक्षक ईशाक बेग यजदी ने इस इमारत को बनवाया था।

18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस इमारत का इस्तेमाल जेल के रूप में किया। 1867 के बाद से ही यह इमारत नगर निगम के पास है। सूरत नगर निगम की वेबसाइट के मुताबिक, इमारत में जो संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं उनसे पता चलता है कि यह इमारत शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी। इस इमारत का निर्माण भारत के अलग-अलग इलाकों से आने वाले और मक्का मदीना जाने वाले यात्रियों के रुकने के लिए किया गया था।

तब यह कहा गया था कि मक्का और मदीना जाने वाले तीर्थ यात्रियों से यहां पर रुकने के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा जबकि दूसरे यात्रियों से किराए के रूप में जो पैसा इकट्ठा होगा वह इस इमारत के रखरखाव और प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल होगा।

नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मेयर ने भाजपा पार्षदों के साथ मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े।

सूरत नगर निगम की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में पौराणिक कथाओं का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि तापी नदी को भगवान सूर्य की बेटी और शनि देव की बहन कहा गया है और इसलिए तापी माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है।

