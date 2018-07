तीन तलाक पीड़िता के खिलाफ फतवा- बीमार पड़े तो दवा और मरे तो कब्र तक मत दो

कभी बरेली के मशहूर आला हज़रत खानदान की बहू रह चुकी और तीन तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली निदा खान अब मुसीबत में हैं। आला हज़रत दरगाह के दारुल इफ्ता ने निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया है। सोमवार को बरेली के शहर इमाम मुफ़्ती खुर्शीद आलम ने दरगाह आला हजरत पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निदा का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। फतवे के बाद निदा खान से कोई भी मुस्लिम संपर्क नहीं रख सकेगा। फतवे में साफ कहा गया है कि कोई भी डॉक्टर निदा खान का इलाज नहीं करेगा। निदा के मरने के बाद न तो उन्हें कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा और न ही उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। फतवे के मुताबिक, निदा खान अब इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं। फतवे का कारण बताया गया है कि निदा खुदा के बनाए कानून का विरोध कर रही हैं।

Nida Khan(triple talaq victim) has been ostracized from Islam because she has been regularly speaking against the religion and its practices. A fatwa has been issued against her: Khurshid Alam,Imam, Bareilly Jama Masjid pic.twitter.com/tx8JykhErr

— ANI UP (@ANINewsUP) July 16, 2018