गुजरात की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा (MS यूनिवर्सिटी) के एक प्रोफेसर ने कैंपस में धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं प्रोफेसर ने खुद यूनिवर्सिटी के दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद बहस छिड़ गई है कि क्या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में धार्मिक कार्यक्रम किस लेवल तक शामिल किया जाना चाहिए।

यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के हेड जागृत गदित ने शुक्रवार को वाइस-चांसलर प्रो. बी.एम. भनागे को एक पत्र लिखकर यह अपील की। ​​उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि ऐसी प्रथाएं धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ हैं और खुले विचारों व बहस की जगह (यूनिवर्सिटी) की भूमिका को कमजोर करती हैं।

ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान दीप प्रज्वलन कार्यक्रम पर भी आपत्ति

जागृत गदित ने इस साल 4 और 5 अगस्त को यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान हुई दीप प्रज्वलन पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 4 अगस्त को एम. विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम में हुई, जहाँ संस्कृत श्लोकों के बीच जूते उतारकर माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। अगले दिन, जब वाइस-चांसलर वहाँ मौजूद नहीं थे, तो डीन प्रो. एच. एम. पटेल ने उन्हें दीप प्रज्वलन की रस्म में शामिल होने के लिए बुलाया। हालांकि प्रोफेसर ने इससे साफ इनकार कर दिया।

संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और ढांचे के खिलाफ

अपने फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने पत्र में लिखा, “किसी देवता की माला-पहनी तस्वीर के सामने दीये जलाना, जूते उतारना, हाथ जोड़ना, साथ में संस्कृत श्लोक पढ़ना और कपूर की तेज महक आना यह सब धार्मिक कार्य हैं। किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के आधिकारिक मंच पर हम धार्मिक रीति-रिवाज नहीं निभा सकते। यह हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और ढांचे के खिलाफ है।”

प्रोफेसर जागृत ने कहा कि उनकी आपत्ति सिर्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित सत्यनारायण कथा के बाद उन्होंने शीरा प्रसाद लेने से मना कर दिया था, जबकि उन्हें वह बेहद पसंद है। उन्होंने लिखा, “मुझे शीरा बहुत पसंद है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, खासकर तब जब शुद्ध घी की स्वादिष्ट महक आ रही हो, लेकिन वह कथा कैंपस में हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वरना, घर से लाया हुआ प्रसाद तो मैं हमेशा मजे से खाता हूं।”

‘धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है’

सुप्रीम कोर्ट के 1973 के केशवानंद भारती फैसले का ज़िक्र करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने जनता के पैसे से चलने वाले संस्थान में धार्मिक रीति-रिवाजों के पालन पर सवाल उठाए।

उन्होंने लिखा, “जनता के पैसे से चलने वाले सार्वजनिक संस्थान में धार्मिक रीति-रिवाज निभाना और धार्मिक चिह्न, प्रतीक व तस्वीरें लगाना इस लिहाज से परेशान करने वाली है।”

‘नई सोच की नींव कैसे मजबूत होगी?’

उन्होंने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी के स्वरूप की वजह से यह मुद्दा खास तौर पर अहम है। उन्होंने कहा, “यूनिवर्सिटी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम खुले विचारों वाले सवाल-जवाब को बढ़ावा देते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों पर भी। हमारे कैंपस में नास्तिकता भी पढ़ाई भी एक सही विषय हो सकती है। अगर हम खुलेपन से समझौता करते हैं, तो विकसित भारत के लिए जरूरी नई सोच की नींव कैसे मजबूत होगी?”

प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि ऐसी प्रथाएँ तेजी से आम होती जा रही हैं। अब ऐसे आयोजनों में भी धार्मिक रीति-रिवाज शामिल किए जा रहे हैं जो पहले समारोहों के तौर पर मनाए जाते थे।

प्रो. जागृत ने कहा, “कैंपस में धार्मिकता का चलन बढ़ रहा है। पहले, हमने बिना किसी धूमधाम के, बस एक सांकेतिक काम के तौर पर कई बार दीप प्रज्वलन होते देखा है। आजकल नई सुविधाओं या लैब वगैरह के उद्घाटन के समय भी, जो पहले सिर्फ रिबन काटने का काम होता था यानी एक छोटा-सा धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, उसमें भी विधि-विधान और श्लोक वगैरह के लिए ब्राह्मण को भी बुलाया जाता है।”

निजी धार्मिक पसंद थोपी नहीं जानी चाहिए- प्रोफेसर

उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी के दफ्तरों, लैब और क्लासरूम में देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं और कैंपस में कुछ मंदिर भी बन गए हैं। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी उन्होंने कहा कि किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी पर निजी धार्मिक पसंद थोपी नहीं जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि यह मामला शुक्रवार को फिर तब सामने आया, जब उनके डिपार्टमेंट के छात्रों ने उन्हें यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आयोजित गणेश उत्सव में बुलाया और चंदा मांगा। प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने उन्हीं कारणों का हवाला देते हुए मना कर दिया, और छात्र निराशा जाहिर करते हुए चले गए।

प्रोफेसर ने वाइस-चांसलर से एक ऐसी पॉलिसी बनाने की अपील की जिसमें आरती, पूजा और कथा जैसे धार्मिक रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रतीकों, तस्वीरों और मंदिरों के खुले प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि 1949 में यूनिवर्सिटी बनने से पहले महाराजा से मिले मंदिरों को तो रहने दिया जाए, लेकिन बाद में बनाए गए मंदिरों को हटा दिया जाए।

कैंपस में धार्मिक कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए- प्रोफेसर

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए प्रोफेसर जागृत ने कहा, “मैं 1991 से यूनिवर्सिटी में हूँ और हालाँकि सत्यनारायण कथाएँ यहाँ होती रही हैं, लेकिन दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रम साधारण होते थे। धीरे-धीरे यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम के बजाय एक धार्मिक आयोजन जैसा बन गया। चूँकि मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूँ और देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी कैसे परंपराओं को मानने वाली होती जा रही है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यह पत्र लिखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में धार्मिक कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।”

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए छात्रों से की गई भनागे की स्वतंत्रता दिवस की अपील का जिक्र करते हुए, प्रोफेसर ने सवाल उठाया कि क्या यूनिवर्सिटी की गतिविधियाँ छात्रों को देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में कोई विरोधाभासी संदेश दे सकती हैं।

वाइस-चांसलर प्रो. भनागे से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वे अभी ट्रैवल कर रहे हैं।

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